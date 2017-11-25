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سيـــاســة
حقوق النواب عن حادث العريش: تتار الأمس هم إخوان اليوم
السبت 25 نوفمبر 2017 12:27 ص
تفجير إرهابي بمحيط مسجد الروضة بالعريش
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تفجير إرهابي بمحيط مسجد الروضة بالعريش
ياسمين فواز:
نعى النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب شهداء الوطن، مستنكرا الحادث الإرهابي الذي وقع بمسجد العريش الجمعة، والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات، متسائلا :"هل ما زال هناك أحد يظن أن هؤلاء الإرهابيين أصحاب قضية أو يدافعون عن عقيدة أوحتي إقتربوا من أدني قواعد الإنسانية أم سقطت اليوم ورقة التوت عن عورة تنظيم الإخوان الإرهابي؟
وأضاف الغول أنه بعد الضربات المتلاحقة لهذا الكيان الإرهابي غربآ مع الحدود الليبية بعد حادث الواحات وبعد إحباط الأجهزة الأمنية لعدة عمليات إرهابية كبري كان مزمع القيام بها في عدة محافظات وكذا ضبط الخلية الجاسوسية الأخيرة المدعومة من قطر وتركيا ،مشيرا الي أنه كان الرد الإرهابي يتناسب مع خسة أخلاقه وجبن طباعه فأي شرف في قتل المصلين العزل وهم بين يدي ربهم يصلون فما أعظمها من شهادة تنالها وأنت بين يدي ربك تصلي.
وتابع:"قديما لم أسمع عن قتل المصلين إلا عن محاولة التتار قتل جيش المسلمين وهم يؤدون الصلاة في معركة عين جالوت ولكن بالأمس القريب سالت دماء إخواننا المسيحين في الكنائس واليوم تسيل دماء المسلمين في المساجد وفي هذا دلالة واضحة علي أن الإرهاب ليس له دين أو وطن أو شرف أو كرامة.
وطالب الغول القوات الجيش والشرطة باتخاذ الإجراءات الاستثنائية والعنيفة التي بشأنها الحفاظ على حياة المواطنين على أي شبر من أرض مصر فكل دول العالم دون استثناء تنتفض للحفاظ علي أرواح أبنائها بكل الوسائل المتاحة ودون قيد أو شرط ،مشددا علي أن الوطن لم يكن في حاجة إلي تكاتفنا مثل حاجته اليوم فهذه المواقف التي سيكتبها التاريخ للشعب المصري الصمود والترابط من أجل وطن واحد هو مصرنا العظيمة.
ونوه الى خطاب الرئيس الذي كان بلغة كلها حزن ممزوج بالغضب والعنف والتصميم علي ثأر عظيم يتناسب مع حجم الجريمة الخسيسة التي أدانها العالم أجمع وتعاطفت معنا جميع شعوب الدول عدا الإرهابية منها ،مؤكدا أنه ليس هناك وقت أفضل من هذا وهو وقت التعاطف العالمي مع الدولة المصرية لما تعانيه من ويلات الإرهاب يجعلنا نأخذ كل التدابير الأمنية اللازمة لحفظ أمن المواطنين وتغيير القوانيين والمواد الدستورية التي من شأنها تحقيق العدالة الناجزة في القضايا الإرهابية تحديدآ وإذا لم نأخذ هذه الخطوة الآن فمتي سنأخدها.
الإرهابي
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