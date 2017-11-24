القمح والذرة والماشية أهم ما استقبلته الموانئ اليوم

ميناء الإسكندرية

محمود محسن



شهدت اليوم الموانئ نشاطًا كبيرًا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 2359 راكبًا بموانئ البحر الأحمر، فضلًا عن تداول 491 شاحنة، في حين استقبل ميناء الإسكندرية آلاف الأطنان من القمح والذرة وغيرهما من السلع.



وفي هذه الأثناء استقبل ميناء دمياط 5 سفن حاويات و10 سفن بضائع عامة، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.





ميناء الإسكندرية

صرح رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن الميناء يشهد نشاطًا، اليوم الجمعة، في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية.



ولفت الغندور إلى أن يجري تفريغ السفينة "سيديراكي" المحملة بــ26 ألف طن قمح قادمة من لاتفيا بالإضافة إلى السفينة "ستونينيشن" المحملة بـ 55 ألف طن قمح قادمة من روسيا، ويجري تفريغ السفينة "ريد أورشيد" المحملة بــ50 ألف طن ذرة قادمة من أوكرانيا، كما وصلت شحنة مواشي حية على متن السفينة "جيرولاند إكسبريس" على متنها 4603 رءوس ماشية.



وأوضح أن يجري تفريغ أيضًا العبارة "مورننج لينا" المحملة بــ577 سيارة ملاكي قادمة من إسبانيا، والعبارة "هوج زيمان" القادمة من نفس الدولة السابقة ومحملة بـ719 سيارة ملاكي، والسفينة "اسفلت ستار" المحملة بــ 30 ألف طن اسفلت قادمة من اليونان.



وأضاف الغندور أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 150 سفينة، وغادرت الميناء 15سفينة، ووصلت 13 سفينة، وتراكي على الأرصفة 49 سفينة، كما سجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 11 الف شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية.



الجدير بالذكر أن خرجت من الميناء 100 شاحنة قمح محملة بــ3 آلاف طن، ووصل مخزون الغلال بالميناء إلى مليون ومئتين وتسعة وخمسين طنًّا، منها 310 آلاف طن قمح.



من جهته وجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات .





ميناء سفاجا

من جهة أخرى قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا استقبل اليوم ثلاث سفن، وهى الرياض وعمان وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنها 316 راكبًا و74 شاحنة بضائع و9 شاحنات عفش ركاب و15 سيارة، بينما تغادر ثلاث سفن وهى أمانة والحرية 2 والنوى إكسبريس، وعلى متنها 390 راكبًا و161 شاحنة بضائع و18 سيارة.



فيما شهد الميناء أمس استقبال ثلاث سفن وهى امانة والحرية 2 والنوى إكسبريس، وعلى متنها 223 راكبًا و90 شاحنة و10 سيارات، بينما غادرت ثلاث سفن وهى الرياض وعمان وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 449 راكبًا و62 شاحنة بضائع و33 سيارة.





ميناء نويبع

وفي نفس السياق شهد ميناء نويبع وصول وسفر 981 راكبًا وتداول 95 شاحنة، حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينتين أيلة وبريدج، وعلى متنهما 450 راكبًا و11 برادًا و2 تريللا وسيارة و4 باصات جيت.



فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين ايلة وبريدج، وعلى متنهم 402 راكب و6 برادات و12 تريللا و5 سيارات، بينما غادرت السفينتان ايلة وبريدج، وعلى متنهما 129 راكبًا و35 برادًا و29 تريلا وسيارة.





ميناء دمياط

وعلى صعيد متصل استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و10 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و8 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأوضح المركز الإعلامي أن غادر الميناء في السادسة مساء أمس الخميس القطار رقم 2411، وفي الخامسة صباح اليوم الجمعة القطار رقم 2495، بحمولة إجمالية 2595 طن قمح، في حين غادر 104 سيارات بحمولة 5180 طن قمح.



وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 160052 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 16813 طنًّا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن غادر الميناء في التاسعه مساء أمس قطار الحاويات رقم 2434 محمل بـ 20 حاوية متجها إلي ميناء العين السخنة.



الجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 1400 طن يوريا، و 3000 طن فوسفات، و3115 طن ملح، و100 طن حجر كوارتز، و360 طن نترات أمونيوم، وإعادة تصدير 1750 طن كسب. صويا.