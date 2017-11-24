وزير المالية يدين هجوم مسجد الروضة بسيناء

عمرو الجارحى وزير المالية

مها أبو ودن





أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، إدانته بأشدّ العبارات، الهجوم الإرهابي الخسيس والجبان على المصلين بمسجد قرية الروضة ببئر العبد شمال سيناء، مقدمًا خالص تعازيه باسمه وباسم جميع العاملين بوزارة المالية لأسر الضحايا والشهداء.



وقال إن هذا الحادث الإرهابي يكشف الوجه القبيح للإرهاب وإنه بالفعل لادين له ولا وطن، مؤكدًا أن مثل هذه الأعمال الخسيسة لن تنال من قوة المجتمع المصري الذي يضرب مع قواته المسلحة ورجال الشرطة نموذجًا رائعًا في حب الوطن وفدائها بكل غالٍ.



وشدد الوزير على أن هذا الحادث دليل آخر على النجاح الذي حققته الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، سواء على الساحة السياسية إقليميًّا وعالميًّا أو في الملف الاقتصادي، لذا يحاول هؤلاء القتَلة النيل من هذه النجاحات بأي ثمن، لكن الله عز وجل سيردّ كيد هؤلاء المجرمين وسينصرنا عليهم بتكاتفنا ومحبتنا وما نقدمه للعالم من قيم سامية وإعلاء للمبادئ الإنسانية في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.