حزب الوطن ينعى شهداء العريش

حزب الوطن

إيمان عوف



أعلن حزب الوطن إدانته الكاملة للجريمة النكراء التي استهدفت محيط مسجد الروضة بالعريش بمحافظة شمال سيناء، والتي راح ضحيتها عدد كبير من المدنيين الأبرياء، مهيبًا بأجهزة الدولة سرعة اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لضبط الجناة المجرمين وتقديمهم للعدالة وتلقي العقوبة الرادعة، ومنع تكرار هذه الجرائم مستقبلًا.



كما يدين الحزب التقصير والعجز في الأداء الأمني للحكومة، ويطالب بمحاسبة المسئولين المقصرين ومعاقبتهم وإقالتهم أيًّا كانت مواقعهم.



ويتقدم الحزب بخالص العزاء والمواساة لأهالي الضحايا، داعين الله تبارك وتعالى للضحايا بالمغفرة والرحمة، وللمصابين بالشفاء العاجل.