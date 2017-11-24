شعبة الأدوات المنزلية تدين الاعتداء على المصلين بالعريش

الغرفة التجارية بالقاهرة

عمر سالم





أدان أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، الجريمة البشعة والاعتداء الغاشم الذي نفذه الإرهابيون بتفجير مسجد الروضة بمدينة العريش أثناء صلاة الجمعة، والذي أدى لوقوع عشرات المصابين.



وأوضح هلال أن هذا الهجوم الإرهابي لن يؤثر على وحدة الشعب المصري وأنه رسالة لكل المصريين لمزيد من التوحد في حربنا ضد الإرهاب التي لا تفرق بين مسجد وكنيسة، ويجب التعامل مع ملف الإرهاب بكل حزم وقوة.



وأكد هلال أن الشعبة تساند جهود الجيش والشرطة والقيادة السياسية في الحرب على الإرهاب، مشيرًا إلى أن الإرهاب لن ينال من عزيمة وقوة الدولة في البناء والتنمية والتطوير، وإننا نقف جميعًا صفًّا واحدًا كأننا بنيان مرصوص خلف القيادة لمواجهة التطرف والفكر المتطرف وستبقي راية مصر خفاقة ولن تقع مصر أبدًا.