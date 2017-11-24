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سيـــاســة
خارجية النواب عن حادث العريش : نحارب الإرهاب نيابة عن العالم
الجمعة 24 نوفمبر 2017 07:35 م
النائب طارق رضوان
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النائب طارق رضوان
وفد برلماني يزور الاتحاد الأوربي
ياسمين فواز
أدان النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، استهداف مسجد الروضة بشمال سيناء، مؤكدًا أن كل هذه الجرائم الإرهابية تؤكد أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم في جميع الاتجاهات.
وأوضح رضوان، في بيان له، اليوم، أن الجماعات الإرهابية تحاول بكل الطرق استنزاف مصر عن طريق جرائمها الإرهابية واستهدافها للجيش والشرطة والمدنيين والمشآت العسكرية، مضيفًا أن هناك تمويلات خارجية تصل إلى هذه الجماعات التكفيرية المتطرفة من دول موجودة بالمنطقة العربية.
وأضاف رضوان أن هناك وفدًا برلمانيًّا سيقوم بزيارة الاتحاد الأوربي، وسننقل للغرب كل الجرائم الإرهابية التي نفذت في مصر، مشيرًا إلى أن مصر لن تقبل أي قوالب مصطنعة مطروحة من الغرب، لأنها تخوض حربًا للدفاع عن أمن المنطقة بالكامل.
وشدد رئيس "خارجية النواب"، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من حذر العالم من خطر الإرهاب، وخطورة تنظيم داعش على العالم كله، مضيفًا أن العالم كله أصبح يعاني الآن خطورة داعش.
مجلس النواب
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