EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
هالة السعيد تنعى شهداء مسجد العريش
الجمعة 24 نوفمبر 2017 06:43 م
هالة السعيد تنعى شهداء مسجد العريش
أخر الأخبار
هالة السعيد تنعى شهداء مسجد العريش
المال- خاص
نعت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، شهداء الوطن بمدينة العريش. وقالت وزيرة التخطيط: "أتقدم للشعب المصري بخالص التعازي، في شهداء الوطن الأبرار، ممن غدرت بهم أيادي الإرهاب الأسود في أحد أكثر اللحظات قداسة، وقت الخشوع لله في صلاة ربانية لا يعرف الإرهاب معناها. الإرهاب الذي لا يفهم معنى وسمو الدين ولا يقدر أهمية وقيم الوطن لن يزيد هذا الشعب العظيم إلا تكاتفًا ووحدة تُعجل بعملية القضاء على أبناء الظلام".
أخبار مصر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا