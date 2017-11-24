هالة السعيد تنعى شهداء مسجد العريش

المال- خاص



نعت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، شهداء الوطن بمدينة العريش. وقالت وزيرة التخطيط: "أتقدم للشعب المصري بخالص التعازي، في شهداء الوطن الأبرار، ممن غدرت بهم أيادي الإرهاب الأسود في أحد أكثر اللحظات قداسة، وقت الخشوع لله في صلاة ربانية لا يعرف الإرهاب معناها. الإرهاب الذي لا يفهم معنى وسمو الدين ولا يقدر أهمية وقيم الوطن لن يزيد هذا الشعب العظيم إلا تكاتفًا ووحدة تُعجل بعملية القضاء على أبناء الظلام".