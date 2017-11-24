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ثقافة وفنون
دار الأوبرا تنعى شهداء العريش وتعلق أنشطتها ثلاثة أيام
الجمعة 24 نوفمبر 2017 06:34 م
دار الأوبرا
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دار الأوبرا
ولاء البري
تعلن دار الأوبرا المصرية تعليق كل أنشطتها الفنية والثقافية على جميع مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور اعتبارًا من اليوم الجمعة 24 نوفمبر ولمدة ثلاثة أيام حتى الأحد 26 نوفمبر؛ حدادًا على أرواح شهداء الوطن الذين سقطوا بسبب الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع بمسجد الروضة بمدينة بئر العبد بالعريش، على أن يتم الإعلان عن العروض المؤجلة في موعد لاحق.
وفى بيان لهم قال فنانو الأوبرا المصرية والعاملون بها: "ندين ونستنكر هذا الحادث الإرهاربي الغاشم"، ووصفوه بالإرهاب الأسود الذي لا دين له، و"ننعى ببالغ الحزن والأسى أسر شهداء الوطن ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".
وأكدوا أن الإرهاب ومثل هذه الأعمال الخسيسة لن تنال من وحدة الشعب المصري ولن تزيدنا إلا إصرارًا لتصدي المصريين وذودهم للدفاع عن وطنهم.
الأوبرا
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