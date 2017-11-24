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سيـــاســة
النواب ينعي شهداء حادث العريش
الجمعة 24 نوفمبر 2017 05:20 م
علي عبد العال البرلمان
أخر الأخبار
علي عبد العال البرلمان
ياسمين فواز
نعى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الجمعة، شهداء الهجوم الإرهابي، الذى استهدف بيت من بيوت الله بمركز بئر العبد بسيناء، وراح ضحيته العشرات من السجد الركع، وهم بين يدي الله يؤدون فرائض الصلاة.
وقال المجلس، في بيان صادر عنه: "إن هذه العصبة المارقة التى تسعى في الأرض فسادًا، والتى قست قلوبها وامتلأت وتميزت بالغيظ والكراهية لا تريد للوطن، الذي لم ينتموا إليه يومًا بالولاء، إلا أن يعيش الفوضى والشحناء وأن يسبح في بحور من الدم والأشلاء، لكن الله سيخيب ظنهم لأنه قد كلأ مصر بعنايته وحماها من كل سوء بفضل قيادتها ورجال جيشها البواسل وشرطتها الوطنية اللذين يدفعون أرواحهم الذكية ثمنا لحمايتها والذود عن أبنائها".
وتابع: "إن إرادة هذا الشعب لا يقيدها قيد ولا يغيب شمسه المضللون المفسدون في الأرض اللذين ستذهب ريحهم بإذن الله إلى غير رجعة، وستظل بيوت الله أمنه، وسيظل الآذان يرفع وأجراس الكنائس تقرع".
مجلس النواب
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