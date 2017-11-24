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سيـــاســة
تونس تعتزم زيادة أسعار البنزين والخبز
الجمعة 24 نوفمبر 2017 04:21 م
علم تونس
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علم تونس
رويترز
قال رضا السعيدي، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء التونسي، إن بلاده تتجه لزيادة أسعار البنزين وبعض المواد الأساسية، من بينها الخبز والماء والشاي والقهوة تدريجيًا العام المقبل، ضمن حزمة إصلاحات فورية لخفض العجز في الميزانية، بينما ستبدأ تنفيذ إصلاحات هيكلية لمنظومة الدعم في بداية 2019.
وقال السعيدي، في تصريحات لـ"رويترز"، بمقابلة أجريت بمكتبه بالعاصمة تونس: "نتجه لرفع تدريجي في أسعار بعض المواد.. هناك اتفاق على زيادة في سعر الماء الصالح للشرب بنسبة 5%.. وسيتم تعديل سعر البنزين مطلع العام المقبل في ظل ارتفاع أسعار البترول العالمية".
وتخصص تونس 1.5 مليار دينار لدعم المحروقات لكن عودة أسعار النفط العالمية للارتفاع ستجبر الحكومة على تعديل الأسعار في مطلع العام المقبل.
وأكد المستشار الاقتصادي "أن هناك نية لتعديل تدريجي في أسعار الشاي والقهوة، وسعر الخبز سيرتفع بما لا يقل عن 10 مليمات على الأقل، وربما تكون الزيادة أكثر بقليل من ذلك".
وتتعرض تونس لضغوط قوية من المقرضين الدوليين لتدشين حزمة إصلاحات جريئة لخفض العجز في الميزانية، الذي تأمل الحكومة أن يهبط إلى 4.9 % العام القادم مقارنة مع 6% في توقعات 2017.
لكن خفض الدعم ورفع أسعار المواد الغذائية، وعلى وجه الخصوص الخبز، أمر شديد الحساسية في تونس التي شهدت في بداية الثمانينات من القرن الماضي احتجاجات عنيفة قمعتها السلطات آنذاك وقُتل فيها عدة تونسيين في ما أصبح يعرف ”بثورة الخبز“.
غير أنه يبدو أن زيادة سعر الخبز على وجه التحديد قد لا تلقى اليوم اعتراضا واسعا، خصوصا أن أغلبية التونسيين يتنازلون بالفعل عن هذه المليمات العشرة للمخابز التي لا تتوافر لديها عادة عملة العشرة مليمات.
تونس
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