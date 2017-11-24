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سيـــاســة
الأحرار يطالب بإحالة القرضاوي للجنائية الدولية
الجمعة 24 نوفمبر 2017 03:49 م
الداعية يوسف القرضاوي
أخر الأخبار
الداعية يوسف القرضاوي
إيمان عوف
طالب الدكتور مدحت نجيب، رئيس حزب الأحرار، بتحويل كل من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يترأسه يوسف القرضاوي، للجنائية الدولية، بتهمة نشر الإرهاب والتطرف في العالم.
وألمح نجيب إلى أن القائمة الجديدة للدول المقاطعة لقطر والتي شملت الاتحاد القرضاوي، أكدت كل ما تردد من معلومات عن أن هذا الكيان الإرهابي كان مفرخة للقيادات والتنظيمات الإرهابية، وكان وسيلة لاستقطاب الشباب تحت زعم الدفاع عن الدين والرسول.
وأكد نجيب أن القرضاوي ساهم بشكل كبير في الدعوة للفوضى والاضطرابات في المنطقة العربية، بتحريض الشعوب على الخروج على حكامه.
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