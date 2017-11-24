وزير النقل يتابع مشروعات الطرق والسكك الحديدية بالصعيد

هشام عرفات وزير النقل

المال - خاص



أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، يرافقه اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، اليوم الجمعة، جولة تفقدية لمتابعة عدد من مشروعات وزارة النقل في صعيد مصر.



بدأت الجولة بتفقد كوبري أسيوط على النيل، ووجه الوزير بالإصلاح الفوري لعدد من فواصل الكوبري حفاظًا على سلامة المرور، وبعدها تفقد وصلتي ربط طريق الصعيد البحر الأحمر وسوهاج بطوله 145 كم، ويدخل ضمن المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق الجاري، والتجهيز لبدء أعمال الازدواج به بتكلفة 1.149 مليار جنيه.



وصرح عرفات بأن إجمالي (المرحلة الثالثة) من المشروع القومي للطرق تبلغ 896 كم، بتكلفة 11.3 مليار جنيه.



وتابع الوزير صيانة ورفع كفاءة الوصلة من أسيوط إلى طما الزراعي بطول 38 كم، بتكلفة 86 مليون جنيه، وتعتبر جزء من طريق القاهرة أسوان الزراعي.



وفي قطاع السكك الحديدية، تابع الوزير أعمال صيانة وتحسين محطة أبوتيج بأسيوط، وجاري أعمال تحسين وصيانة أرصفة الطالع والنازل وبناء سور خلف رصيف الطالع بطول 200 متر.



ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من هذه الأعمال ووضع عوامل لتأمين الركاب على الأرصفة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، مع نهاية شهر ديسمبر المقبل، توجه الوزير إلى مزلقان أبوتيح المطور(مدني وأعمال تحكم)، واطمئن على جاهزية المزلقان وعمله بكفاءة.



وفي مزلقان صدفا بأسيوط المطور مدنياً، شاهد وزير النقل عمل المزلقان عند مرور القطارات واطمئن على عمله بكفاءة تامة من حيث العام والأنوار والأجراس.



تابع وزير النقل أعمال تحسين وتطوير محطة صدفا، ووجه الوزير بتأمين غرف التفتيش على الأرصفة حفاظًا على سلامة المواطنين، ووجه بالانتهاء من الأعمال في نهاية يناير المقبل.