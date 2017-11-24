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المركزى المصرى: 800 مليار دولار خسائر النزاعات العربية
الجمعة 24 نوفمبر 2017 02:44 م
البنك المركزى
أخر الأخبار
البنك المركزى
محمد سالم
قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن بعض بلدان العالم العربي شهدت أوضاعــًا اقتصادية واجتماعية أمنيـــة متدهورة نتيجة النزاعات المحلية بها، وقد تسبب ذلك في دمار البنية الأساسية والمرافق العامة، فضلًا عن الخسائر البشرية والمادية الجسيمة والتي تُـــقدر إجمالًا بنحو 800 مليار دولار، وهو ما أدي إلى نزوح الملايين من مواطنيها إلي الدول الشقيقة وإلي أوروبا وغيرها من دول العالم طلباً للأمان وللبحث عن ظروف معيشية أفضل.
وأضاف - فى كلمته خلال المؤتمر المصرفى العربى - أن النظر في حجم الخسائر في البنية التحتية والقطاعات المُحفزة للنمو الاقتصادي وفقاً لتقارير الجهات الدولية نجد أن الوضع أصبح مأساوياً لدي دول كانت تحظي بمستويات جيدة ومقبولة من المعيشة، إلا أن النزاعات والحروب الأهلية قد تسببت في كوارث اقتصادية وإنسانية، واستعرض منها:
أولاً: العراق
علي المستوي الإقتصادي:
تراجع الإحتياطي النقدي الأجنبي إلي 49 مليار دولار في عام 2017 مقارناً بنحو 80 مليار دولار في عام 2013 .
تصاعد نسبتي البطالة والفقر خلال عام 2017 إلى 25% و30% علي الترتيب مُقارناً بنسبتي 12% و19% علي الترتيب قبل نشوب النزاعات بالبلاد.
تدمير نحو 80% من البنية الأساسية بقيمة تُقدر بنحو350 مليار دولار، وتعرض870 مبنى حكومياً و218 جسراً و14 نفقاً مرورياً للتدمير الشامل، فضلاً عن ما يقرب من 300/كم من شبكتي سكك الحديد في غرب وشمال البلاد.
تراجع القدرة الكهربائية في بغداد لنحو 8 ساعات يومياً.
علي المستوي الإنساني:
بلغت الخسائر البشرية العراقية نحو 268 ألف نسمة منذ الغزو الأمريكي حتي أكتوبر 2017 .
قُدِر عدد النازحين العراقيين بنحو 3.1 مليون نسمة لجأ نصفهم إلى خارج العراق وعلي الأخص الدول المجاورة.
حدوث خسائر ثقافية وحضارية جسيمة بسبب تعرض المتحف الوطني العراقي لسرقة ما يقرب من 200 ألف قطعة أثرية، بالإضافة الي تدمير بعض المواقع الاثرية.
ثانياً: سوريا
علي المستوي الإقتصادي:
تراجع الإحتياطي النقدي الأجنبي إلي 700 مليون دولار في عام 2017 مُقارناً بنحو 20 مليار دولار قبل الأزمة السورية.
بلغ العجز التراكمي للناتج المحلي نحو 226 مليار دولار.
تدمير نحو 27% من مجموع الوحدات السكنية بالبلاد.
إنخفضت قدرة توليد الكهرباء بمعدل 62.5%.
تدمير نحو ثلث المرافق الصحية بالبلاد والبالغ عددها 780 مرفقاً بقيمة 248 مليون دولار.
تدمير نحو 1417 منشأة تعليمية وقد بلغت قيمة الخسائر في ذلك القطاع نحو 123 مليون دولار.
تصاعدت نسبتي البطالة والفقر إلى 78% و60%.
علي المستوي الإنساني:
بلغت الخسائر البشرية نحو أربعمائة ألف نسمة.
قُدِر عدد النازحين بأكثر من نصف تعداد السكان وأدى ذلك إلى أزمة لاجئين تُعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.
حدوث خسائر ثقافية وحضارية جسيمة لا تُقدر بثمن.
ثالثاً: اليمن
علي المستوي الإقتصادي:
تراجع الإحتياطي النقدي الأجنبي إلي 600 مليون دولار في مايو 2016 مُقارناً بنحو 5 مليار دولار في مطلع عام 2014.
أدت الحرب إلى خسائر قُدرت بأكثر من 15 مليار دولار.
بلغت خسائر القطاع الزراعي نحو 16 مليار دولار
عجز نحو 15 مليون نسمة – أي نصف السكان – عن الحصول علي الرعاية الصحية اللازمة.
علي المستوي الإنساني:
خسائر بشرية بنحو خمسين ألف نسمة وعدد خمسة وعشرون ألف جريح ، بينما قُدِر النازحين بأكثر من 2 مليون نسمة.
انقطع ما يقارب من 2 مليون طفل عن الدراسة.
أصابت الأضرار جراء الحرب نحو 4000 معلم أثرى.
رابعاً: ليبيا
علي المستوي الإقتصادي:
تراجع الإحتياطي النقدي الأجنبي إلي نحو 70 مليار دولار في عام 2016 مُقارناً بنحو 124 مليار دولار في عام 2012.
تقوم أربعة مستشفيات فقط بوظائفها من إجمالي 98 مستشفي.
بلغت الأضرار بالمباني ذات الملكية الخاصة نحو 1.4 مليار دولار والمباني المملوكة للدولة نحو 1.03 مليار دولار.
بلغت الخسائر المُهدرة الناتجة عن إغلاق الموانئ النفطية نحو 70 مليار دولار إعتباراً من أغسطس 2013 وحتي عام 2015.
تُقدر تكاليف إعادة الإعمار بنحو 400 مليار دولار.
علي المستوي الإنساني:
بلغت الخسائر البشرية نحو ثمانية ألاف نسمة.
يفتقر54% السكان إلى المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي.
أكثر من 558 مدرسة إما لم تعد تقوم بوظيفتها أو تقوم بها جزئيا.
سرقة وديعة عُرفت باسم «كنز بنغازي» ، وهذا الكنز احتوى على قرابة 6 آلاف قطعة.
خامساً: الأثار غير المباشرة علي الدول العربية المجاورة
ان الصراعات المسلحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تُدمر إقتصاديات الدول التي يدور فيها القتال فحسب ولكنها تؤثر أيضا علي النمو الإقتصادي بالدول المجاورة والتي تستضيف ملايين اللاجئين ، فقد إنخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي بواقع 1.9% في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، كما تسبب تنافس المهاجرين على العمالة غير الرسمية في انخفاض الأجور في مختلف قطاعات الاقتصاد كما شكل ضغطاً على الخدمات العامة بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليم، فضلا عن الضغط علي الموارد الغذائيه و المواصلات والسكن وفرص العمل.
توصيات لتفعيل الدور العربي لإعادة إعمار وتنمية الدول والمناطق المتضررة من النزاعات الأهليه:
يبين مما سبق أهمية تضافر الجهود العربية في إعادة إعمار الدول المتضررة، وذلك تحت مظلة جامعة الدول العربية وفقا
لما يلي :
ضرورة وضع آليات تعاون وشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل إعادة بناء المرافق العامة التي دُمرت.
إقامة شبكات النقل والطرق للمدن والقري المُضارة.
توفير الإستثمارات العربية والدولية الضرورية لتنمية إقتصاديات الدول المنوه عنها أسوة بما حدث بمشروع مارشال بعد الحرب العالمية الثانية مما أسهم في إعمار أوروبا.
الدعوة الي إنشاء صندوق إنقاذ طوارئ عربي لتمويل الاحتياجات الطارئة للاقتصاديات العربية وبشكل خاص من أجل تمويل الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية وسلع ضرورية للدول التي تستضيف النازحين واللاجئين .
قيام القطاعات المصرفية العربية فى هذا المجال بوضع السياسات المالية لإعادة بناء البنيه الأساسية والمرافق الحيوية والقطاعات الاقتصادية والإنتاجية.
قيام الدول الكبري بدورها في توفير التمويل اللازم لإعادة الإعمار.
إلا أن الإعمار والتنمية المشار إليهم يتطلبان بالأساس التوافق السياسي والإقليمي لإنهاء الحروب والنزاعات في المقام الأول حيث يوجد علاقة عكسية بين التنمية المستدامة والصراعات المسلحة نظراً لفقدان الأمن والأمان وصعوبة الإعمار تحت وطأة النيران.
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