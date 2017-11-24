استقرار أسعار الدواجن واللحوم والأسماك

الدواجن الحمراء

أحمد اللاهونى



استقرت أسعار الدواجن بالسوق المحلية -اليوم الجمعة- عند 24 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، و28 للبلدى، و35 للرومى، و32 للبط.



وعن أسعار اللحوم استقرت عند 150 جنيهًا للبتلو، و130 للضانى، وتراوحت أسعار الكندوز بين 120 و130 جنيهًا، حسبما صرح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.



واستقرت أسعار الأسماك عند 70 جنيهًا لكيلو البورى، و30 للبلطى، و70 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.