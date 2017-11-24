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أحلام تحسم علاقتها بأمير قطر بعبارة لا تحملوني ما لا أطيق
الجمعة 24 نوفمبر 2017 01:16 ص
أحلام
أخر الأخبار
أحلام
حسين رجب
حسمت المطربة الإماراتية المعروفة، أحلام، موقفها ضد حملات انتقادات طالتها منذ أيام عقب غنائها لأمير قطر تميم بن حمد.
وقالت أحلام في تغريدة مساء الخميس، عبر حسابها بـ"تويتر"، "أنا إماراتية ولي الفخر وأفدي بلادي وشيوخها وأهلها بروحي ، وزوجي وأولادي من قطر ولها فضل عليّ، و السعودية تاج رأسي والخليج كله صاحب فضل عليّ، فلا تحملوني ما لا أطيق واتقوا الله فينا وفي أنفسكم".
ومنذ 4 أيام، ظهر فيديو متداول للمطربة الإماراتية أحلام، تغني في مكان يعتقد أنه حفل زفاف، وضمت كلمات الأغنية ثناءً على أمير قطر، مما دفع مغردون لمهاجمتها بشدة لاسيما من الإمارات، والحديث عن تأييدها لأمير قطر رغم المقاطعة الرباعية.
ومنذ يونيو الماضي، والإمارات والسعودية والبحرين ومصر، مستمرون في مقاطعة قطر، بسبب سياساتها رغم تأكيد الأخيرة عدم صحة الاتهامات ضدها.
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