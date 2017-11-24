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نقل وملاحة
وزير النقل: استثمارات بقيمة 51.5 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد
الجمعة 24 نوفمبر 2017 12:09 ص
وزير النقل في جولة صورة جديدة
أخر الأخبار
وزير النقل في جولة صورة جديدة
على هامش جولة استقل فيها كابينة جرار قطار للاطمئنان على إجراءات السلامة
محمود محسن
قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل إن "الوزارة تنفذ حاليًا مشروعات لتطوير مرفق السكة الحديد بتكلفة إجمالية 51.5 مليار جنيه، تشمل تحديث إشارات وشراء جرارات وعربات جديدة"، وفق بيان.
جاء ذلك بحسب بيان عقب استقلال الوزير ويرافقه المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية مساء يوم الخميس كابينة جرار القطار رقم 2006 المتجه من القاهرة إلى أسوان وذلك طوال المسافة من القاهرة إلى المنيا، وفق بيان
وبدأ الوزير جولته التفقدية لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في صعيد مصر وخلال توجهه من القاهرة إلى أسيوط، بهدف الاطمئنان على إجراءات السلامة والالتزام بلائحة التشغيل الخاصة بالسكك الحديدية، والاطلاع على المشكلات التي تواجه قائد القطار أثناء المسير بالقطار والاطمئنان على حالة أجهزة التحكم بالجرار وحالة السكة من قضبان مزلقانات وإشارات.
وعقب الوصول إلى محطة المنيا، استقل عرفات القطار مع الركاب ليتفقد الدرجتين الأولى والثانية حيث التقى بالركاب ودار بينهم وبين الوزير حوارا مطولا حول مستوى الخدمة والمواعيد وتطوير المنظومة.
وأوضح عرفات أن التحسن في مستوى الخدمة سيستمر وأن حدوث بعض التأخيرات نتيجة أعمال التهدئة بسبب تجديد خطوط السكك الحديدية وتحديث نظم الإشارات.
ولفت إلى أن الوزارة تتولى تنفيذ عدد من المشروعات، في مجال تطوير نظم الإشارات على الخطوط الرئيسة بالشبكة القومية للسكك الحديدية، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو مليار جنيه وذلك لتحويلها إلى نظام إلكتروني حديث.
وقال إن هذا التطوير، يحقق منظومة السلامة والأمان، طبقات للمعايير الدولية ومنها (خط القاهرة - الإسكندرية) بطول 208 كيلومتر، وخط (بني سويف - أسيوط) بطول 250 كيلومتر، وخط (بنها - الزقازيق- الإسماعلية - بورسعيد) بطول 213 كيلومتر.
وأشار الوزير إلى أنه تم توقيع عقد تحديث إشارات المسافة من أسيوط بنجع حمادي بطول 180 الأسبوع الماضي.
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