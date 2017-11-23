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بنـــوك
طارق عامر: عملية إصلاح السياسة النقدية كانت محسوبة بدقة
الخميس 23 نوفمبر 2017 11:08 م
طارق عامر 1010
أخر الأخبار
طارق عامر 1010
متابعات
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس، إن عملية الإصلاح في السياسة النقدية كانت جريئة وشجاعة ومحسوبة بدقة في الوقت نفسه، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف عامر ـ خلال حفل عشاء نظمه بنك (بلوم) اللبناني بمناسبة حصوله على جائزة أفضل محافظ مصرف مركزي عربي عن العام الجاري ـ أن القرارات التي اتخذت كانت تلقى دعما سياسيا، وأن النتائج كانت مبهرة.
وتابع: "كان هناك تخوفات لدى البعض من هذه القرارات ، لكن النتائج الإبجابية التي تحققت بددت هذه المخاوف ، وإن المجتمع كان يشعر بأن هناك عملا جادا يتحقق على أرض الواقع".
وأكد عامر قوة الجهاز المصرفي المصري وكفاءة العاملين فيه.
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