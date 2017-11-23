مكاسب لمعظم البورصات العربية بقيادة مصر وهبوط الدوحة

البورصات العربية

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط باستثناء الدوحة فى ختام تعاملات اليوم الخميس بقيادة مصر.



ويعود الصعود المصري، إلى شركة ابن سينا فارما، إحدى أكبر شركات توزيع الأدوية في مصر، التى تعتزم جمع حوالى 1.6 مليار جنيه مصري (90.7 مليون دولار) من خلال طرح حوالي 40 % من أسهمها للبيع في ديسمبر المقبل وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الاكتتاب.



وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قفز بحوالى 1.9 % ليتجاوز 14106 نقطة مع صعود سعر سهم شركة بالم هيلز للتعمير 4 % وسعر سهم شركة السويدي إليكتريك 10 % ليسجل مستوى قياسي مرتفع عند 130.50 جنيه في تداول مكثف .



وكسب مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.8 % ليتقدم إلى 6878 نقطة المئة بقيادة سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري الذى زاد 3.6 %، وكان الأكثر تداولا في السوق وكذلك ارتفع سعر سهم مجموعة شاكر للأجهزة المنزلية 4.7 % .



وارتفع مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 0.5 % ليصل إلى 3461 نقطة بفضل سهم شركة إعمار العقارية الذى كسب حوالى 0.8 % ليواصل تعافيه كما زاد مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.6 % ليسجل 1277 نقطة.



وصعد مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 0.3 % ليصل إلى 4287 نقطة و تقدم مؤشرا بورصتى الكويت ومسقط بنسبة أقل بلغت 0.2 % لكا منهما ليستقرا عند 6239 نقطة و 5086 نقطة على الترتيب بينما انخفض مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.7 % ليهبط إلى 7742 نقطة.

