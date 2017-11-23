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الزراعة: بطاقة لكل حيوان والبداية بالبقر والجاموس
الخميس 23 نوفمبر 2017 09:45 م
الجاموس
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الجاموس
ضمن تعداد للثروة الحيوانية
أحمد صبرى
كشف الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة إنهم بصدد استخراج بطاقات رقم قومى لكل حيوان، وذلك لعمل تعداد دقيق للثروة الحيوانية وتحديد عدد الأمصال التى تحتاجها ومعرفة تاريخها المرضي.
وأشار فى مداخلة هاتفية مع برامج آخر النهار على قناة "النهار" إلى أن الوزارة ستبدأ بالأبقار والجاموس فى استخراج البطاقات.
وأكد أن هذا الإجراء هام للوزارة لتنمية الثروة الحيوانية ومعرفة عدد الأطباء البيطريين الذين تحتاجهم
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