الجمارك تبدأ الاستعدادات النهائية لجلسة لجنة السياسات بالأقصر

مها أبو ودن



بحضور الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، تم عقد الاجتماع التمهيدي لمناقشة الاستعدادات النهائية للجلسة رقم 78 للجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية التي ستعقد بالأقصر خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2017 وذلك بقاعة الاجتماعات الملحقة بمكتب رئيس مصلحة الجمارك.



حيث تم مناقشة جميع الترتيبات الخاصة بالاجتماع وتشكيل غرفة عمليات وفرق العمل واللجان الفنية والتخصصية بحيث يخرج الاجتماع في أبهى صورة ممكنة بما يتناسب مع عراقة مصر وحضارتها وتاريخها العظيم، خاصة أن هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها مصر اجتماع لجنة السياسات لمنظمة الجمارك لمنظمة الجمارك العالمية World Customs Organization (WCO)



وكذلك تعد هذه هي المرة الأولى التى تعقد لجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية اجتماعها فى احدى دول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا أو الدول العربية، حيث عقدت اجتماعاتها السابقة فى عدد من الدول الكبرى، منها موسكو وبروكسل والدومينيكان والبرازيل، وتجتمع لجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية مرتين سنويا، مرة فى مقر المنظمة ببروكسل والأخرى في إحدى الدول المهمة.



ويشارك فى هذا الاجتماع الموسع 30 دولة من الدول الأعضاء بلجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية ممثلة عن 186 دولة أعضاء بالمنظمة.



ويلقى هذا الاجتماع اهتمامًا عالميًّا ومحليًّا كبيرًا حيث سيشارك بالجلسة الافتتاحية لاجتماع المنظمة كل من عمرو الجارحي وزير المالية وعمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية والجمركية ومحمد بدر محافظ الاقصر، بحضور الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية وعدد من رؤساء الجمارك والممثلين التجاريين بالبعثات الدبلوماسية بالدول الأعضاء وعدد من قيادات مصلحة الجمارك المصرية.



وأعلن الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم اختيار مدينة الاقصر نظرًا لما تملكه من تراث ثقافي وتاريخي وأثري يتضمن مجموعة نادرة من الأماكن الأثرية التى ما زالت محتفظة برونقها الأثري ومن أشهرها معبد الأقصر ومعبد الكرنك.



كما أوضح الدكتور مجدي عبد العزيز أن وزارة المالية تقوم بالتنسيق مع كل من وزارتي الخارجية والداخلية وهيئة الامن القومي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنظيم وتأمين هذا الاجتماع، وقامت أيضًا بالتنسيق مع محافظة الأقصر فى إعداد برنامج سياحي خاص بالوفود الأجنبية والمرافقين لهم، وتم إعداد كتيب استرشادي يتضمن التعريف بمصر بشكل عام وبمدينة الاقصر بشكل خاص ويشمل كذلك التعريف بأماكن انعقاد الاجتماعات والفنادق بالمدينة والأماكن السياحية ودرجات الحرارة وأماكن توافر الخدمات المصرفية والخدمات العامة.



وأوضح عبد العزيز أنه خلال الاجتماع الـ78 للجنة السياسات سوف يتم مناقشة القضايا التى تهم الجمارك ودورها فى دعم الاقتصاد والتجارة العالمية ومناقشة عدد من الموضوعات المهمة التى تتمثل فى عن تيسيير حركة التجارة العالمية، حيث من المقرر عقد جلسات متوازية التجارة الإلكترونية، التى أصبحت تفرض نفسها الآن على المعاملات التجارية وكيفية إحكام الرقابة عليها.



جدير بالذكر أن منظمة الجمارك العالمية World Customs Organization (WCO) هى منظمة دولية مستقلة تعنى بكل ما يتعلق بالتشريعات والشئون الجمركية التى تنظم التجارة بين البلدان وتهدف المنظمة لتعزيز الكفاءة والفاعلية للإدارات الجمركية فى مجالات تطبيق تعليمات التجارة، وتطوير المعايير الأساسية لتبسيط وتوحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية عبر العالم وتمكينها من أداء وظائفها فى ما يخص تيسير التجارة وتأمين المبادلات التجارية ويبلغ عدد الدول الأعضاء حاليًّا بالمنظمة 186 دولة ينوب عنهم بلجنة السياسات 30 دولة تمثل ستة الأقاليم المكوِّنة لهيكل المنظمة، منها على سبيل المثال مصر والبحرين والسعودية يمثلون إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وتختص لجنة السياسات بدراسة الموضوعات التى يتم إحالتها من مجلس المنظمة وإجراء دراسات حول السياسات والممارسات والإجراءات المعمول بها فى نظم التجارة الدولية بهدف مساعدة مجلس المنظمة على تحقيق أهدافه المرجوة فى تسهيل حركة التجارة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.