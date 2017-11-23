الحد الآمن للديون الخارجية أهم موضوعات التوك شو الليلة

التوك شو

رحاب صبحى







رئيس النادى الأهلى محمود طاهر فى "90 دقيقة" على المحور

يستضيف اإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج 90 دقيقة، فى الثامنة مساءً، على قناة المحور الفضائية، المهندس محمود طاهر رئيس النادى الأهلى والمرشح للمرة الثانية لتولى مجلس إدارة النادى وأعضاء قائمته الانتخابية. ويناقش الباز مع المرشحين على عضوية مجلس إدارة النادى الأهلى خطط تطويرهم للنادى فى مختلف الخدمات الرياضية واﻻجتماعية فى مختلف المسابقات على المستويين المحلى والدولى، كما تكشف القائمة عن مفاجآت جديدة سيقدمونها لجميع الأعضاء فى النادى الأهلى، سواء من إنشاءات أو خدمات. وفى نهاية الحوار يقدم كل مرشح قائمة بالوعود لجماهير وأعضاء النادى اأهلى بتنفيذها حال نجاحهم فى اﻻنتخابات المرتقبة خلال الساعات المقبلة.







محافظ البحيرة ضيف "من ماسبيرو" على الأولى

يستضيف برنامج "من ماسبيرو" فى العاشرة والنصف مساءً، الوزيرة نادية عبده محافظ البحيرة للحديث عن المشروعات القومية بالمحافظة وخطة تطوير العشوائيات وميناء رشيد، كما يستضيف البرنامج السفير محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق للحديث عن الوضع الإقليمى للمنطقة وقانون السلك الدبلوماسى الجديد. البرنامج تقديم خالد سعد وشريف فؤاد.







النائب الاول لرئيس البنك الدولى فى "مساء" dmc

يحل الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، ضيفًا على الإعلامي أسامة كمال في برنامجه "مساء Dmc" على قناة Dmc، في العاشرة مساءً. ويجيب محيي الدين، خلال الحلقة، عن أسئلة: هل تعدت مصر الحد الآمن للديون الخارجية، كيف نحقق زيادة في معدل النمو، وبماذا ينصح الدولة في إدارة الدولة أصولها.







"سيلفى مع هيما" على نايل كوميدى

يستضيف برنامج "سيلفى مع هيما" الفنانة نادية العراقية على شاشة قناة نايل كوميدي فى العاشرة والنصف مساءً، ويقدمه إبراهيم القاضي.