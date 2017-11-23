الإسكان : مدبولى قائم بأعمال مجلس الوزراء ويباشر عمله بصورة طبيعية

هاني يونس مستشار وزير الإسكان

بدور إبراهيم





صرح هانى يونس، المستشار الإعلامى لوزير الإسكان، بأن الدكتور مصطفى مدبولى بعد تكليفه بالقيام بمهام رئيس مجلس الوزراء لحين عودة المهندس شريف إسماعيل من رحلة علاجه بألمانيا، لم يكلف أحدًا بمسئولية القيام بأعماله فى وزارة الإسكان.



وأشار، فى تصريحات خاصة، لـ"المال"، إلى أن مدبولى سيقوم بمباشرة عمله وزيرًا للإسكان ودون حدوث أي تغيرات، بجانب رئاسة الحكومة لحين عودة رئيس الوزراء.



كان المهندس شريف إسماعيل قد غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، متجهًا إلى ألمانيا، فى رحلة علاجية تستغرق 3 أسابيع، يخضع خلالها لإجراء عملية جراحية وكلف الدكتور مصطفى مدبولى بأعمال المهندس شريف إسماعيل لحين عودته من الخارج.