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شكري يستقبل رئيس البرلمان العربي
الخميس 23 نوفمبر 2017 06:50 م
وزير الخارجية سامح شكري
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وزير الخارجية سامح شكري
المال - خاص:
استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، يوم الخميس 23 نوفمبر الجاري، الدكتور "مشعل بن فهم السلمي"، رئيس البرلمان العربي.
وفي تصريح للمستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن اللقاء تناول بشكل أساسي موضوع مكافحة الارهاب، واعتبر رئيس البرلمان العربي هذا الموضوع يمثل اولوية أولى للبرلمان العربي خلال المرحلة القادمة، مشيرا الى اهمية وجود استراتيجية عربية موحدة وواضحة لمكافحة الارهاب، ومعربا عن تطلعه لمساهمة مصر برؤيتها الواضحة وخبراتها الواسعة فى هذا المجال.
ومن جانبه، أمن السيد سامح شكري على هذا الطرح، مستعرضا جوانب الرؤية المصرية فى مجال مكافحة الارهاب، لاسيما في مجال مكافحة الفكر المتطرف والاعتماد على دور المؤسسات الدينية المصرية باعتبارها منارة للفكر الإسلامي الوسطى. وقد تم التأكيد في هذا الإطار على اهمية تعزيز آليات التعاون والتنسيق بين البرلمان العربي ومجلس النواب المصري وسائر اجهزة الدولة المهتمة والمعنية بقضية مكافحة الارهاب.
واضاف المتحدث باسم الخارجية، بإن اللقاء تناول ايضا تطورات الأوضاع في المنطقة العربية، خاصة اليمن وليبيا وسوريا والعراق، حيث طرح وزير الخارجية الرؤية المصرية تجاه تلك القضايا وتقييمها للمستجدات الأخيرة، مؤكداً على أهمية تعزيز التضامن العربي على كافة المستويات من أجل تسوية النزاعات القائمة. كما استعرض وزير الخارجي آخر مستجدات ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية ونتائج اجتماع القاهرة الأخير، مستعرضا موقف مصر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، وجهودها الداعمة للجهود الدولية التي تستهدف تشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات. وقد أعرب الدكتور مشعل عن تقديره للدور الهام والمحوري الذي تقوم به مصر، معتبرا القضية الفلسطينية هي محور الاهتمام الأصلي للبرلمان العربي باعتبارها قضية العرب جميعا.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، الي ان لقاء وزير الخارجية مع رئيس البرلمان العربي تطرق ايضا الى تطورات أزمة قطر، ونتائج الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب، ومخاطر التدخلات من خارج الإقليم العربي في الشئون الداخلية للدول العربية
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