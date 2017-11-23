مدبولى قائما بأعمال رئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان

متابعات:



تسلم الدكتور الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، مهام عمله، قائمًا بأعمال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لحين عودة الأخير من رحلة علاجية فى ألمانيا.



كان المهندس شريف إسماعيل، قد غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، متوجها إلى ألمانيا، فى رحلة علاجية تستغرق 3 أسابيع، يخضع خلالها لإجراء عملية جراحية.

