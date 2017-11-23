رئيس الأركان يشهد المشروع التدريبى لإحدى وحدات التدخل السريع

رئيس الأركان 5





بدور إبراهيم :



شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية للمشروع التدريبى الذى نفذته إحدى وحدات قوات التدخل السريع، فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .



تضمنت مراحل المشروع تنفيذ أعمال الإقتحام لإحدى البؤر الإرهابية بداخل منطقة للزراعات الكثيفة، وتطهيرها من العناصر المسلحة، وسط أجواء تحاكى ظروف العمليات الحقيقية بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى.



كذلك أعمال الإغارة على بؤرة إرهابية شديدة الخطورة داخل إحدي القرى الحدودية التى تستغلها العناصر الإرهابية كساتر لها، وذلك بإستخدام نظم ومقلدات الرماية " المايلز" ظهر خلالها المستوى المتميز فى الرماية، وإتقان المهارات الميدانية، وأعمال الإخفاء والتمويه، واستغلال طبيعة الأرض.



كما تفقد رئيس الأركان عدداً من الأنشطة التدريبية، ومعدلات الأداء للعناصر التخصصية بقوات التدخل السريع، والتى تم تنفيذها بمعدلات قياسية.



عقب انتهاء المرحلة أشاد رئيس الأركان، خلال لقاؤه بمقاتلوا قوات التدخل السريع بما لمسه من أداء متميز للعناصر المنفذة للتدريب، مؤكداً على أن الإستعداد والتدريب الجاد هو المعيار الحقيقى لقدرة وكفاءة التشكيلات والوحدات على تنفيذ المهام فى مختلف الظروف.



وأشار إلى أهمية تطوير أساليب التدريب القتالى، والارتقاء بالمستوى الفكرى والتكتيكى للفرد المقاتل بما يمكنه من سرعة رد الفعل، خلال مواجهة التحديات والتهديدات المختلفة أثناء تنفيذ المهام التى تسند إليه، فى سبيل الحفاظ على الوطن وصون مقدساته. حضر المرحلة الرئيسية عدد من قادة القوات المسلحة .

