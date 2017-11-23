تأجيل دعوى رئيس منظمة النقيب ضد عبدالعليم داود إلى 28 ديسمبر

عبد العليم داوود



إيمان عوف:



أجلت محكمة الجيزه الكلية، دعوى صلاح سليمان، صاحب ورئيس منظمة النقيب، ضد محمد عبدالعليم داود، وكيل مجلس الشعب السابق، ونائب رئيس حزب الوفد، والتى يطالب فيها بتعويض مدني نصف مليون جنيه، نظير اتهام "داوود" له بأنه يتلقى تمويلات من جهات أجنبية، وذلك إلى 28 ديسمبر القادم، للنطق بالحكم.



