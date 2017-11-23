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سيـــاســة
الهجرة تختتم ورشة العمل مع المكسيك حول قضايا المهاجرين
الخميس 23 نوفمبر 2017 04:57 م
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
أخر الأخبار
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
بحضور 22 وزارة وهيئة حكومية
مكرم : ماتم طرحه من رؤى ستتم الاستفادة منه لربط المهاجرين بالتنمية
ولاء البري
في تعاون مثمر بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ودولة المكسيك، ومنظمة الهجرة الدولية، إحدى منظمات الأمم المتحدة، اختتمت اليوم الخميس، فعاليات ورشة العمل المشتركة حول قضايا الهجرة، وسبل دعم المهاجرين، بحضور السيد خوسيه أوكتافيو، سفير المكسيك بالقاهرة.
شارك في الورشة ممثلون عن وزارات منها الخارجية، الداخلية، العدل، التضامن، والاستثمار والتعاون الدولى، السياحة، الثقافة، السياحة، التعليم، الطيران ومؤسسات حكومية شملت البنك المركزي، الهيئة العامة للاستعلامات، الجهاز المركزي للإحصاء، وغيرها، وممثلون عن الجانب المكسيكي.
وتناولت الورشة طرح تجربة المشاركة السياسية والاقتصادية للمهاجرين في دعم الاستثمار المكسيكي، فضلًا عن المشاركة في تنمية وطنهم، والدروس المستفادة على الصعيد العالمي من وضع السياسات المتعلقة بإشراك المغتربين فى التنمية.
من ناحيته نقل الدكتور صابر سليمان، مساعد وزير الهجرة لشئون المصريين بالخارج تحية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لجميع الحضور، وقدم لهم تسجيلًا صوتيًّا لها رحبت فيه بالسفير المكسيكي والمشاركين قائلة: "يسعدنى التعاون القائم بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج وبين السفارة المكسيكية، فأنا أود على المستوى الشخصي الاستفادة من تجربتهم فى مجال التعامل مع المغتربين، لهذا قررنا أن يكون لنا هذا النوع من التعاون، للاستفادة بالخبرة المكسيكية الكبيرة، عبر 50 قنصلية ميكسيكية بالولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع كافة المشاكل التى تواجه مواطنيهم هناك".
وأكدت نبيلة مكرم، فى كلمتها، أنه من المميز أن يكون لدينا تدريب من قبل الجانب المكسيكي للعاملين بوزارة الهجرة، مشيرة إلى أن ماتم طرحه من رؤى وأفكار سيتم الاستفادة منه لإنتاج المزيد من الجهود، وأنها تتطلع إلى تطبيق العاملين لنتائج هذه الورشة لتحقيق الاستفادة المثل
وأشارت إلى أهمية الانفتاح على التجارب المختلفة حول العالم، وتبادل الخبرات حول قضايا الهجرة لتسهيل الهجرة الآمنة، والحد من الهجرة غير النظامية، مضيفة أن دعوة الوزارات والمؤسسات المعنية بالدولة ينبع من دور الوزارة - باعتبارها الظهير الحكومي للوزارات- في فتح باب النقاش بين كافة مؤسسات الدولة لتبني قضايا المهاجرين، والاستفادة المتبادلة في مجالات الاستثمار، بجانب الاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة بالخارج، إلى جانب كونه تكليفًا من مجلس الوزراء بالاهتمام بملف إشراك المغتربين المصريين فى مشاريع التنمية.
فيما أمد السيد خوان كارلوس، نائب المدير العام لبرنامج 3*1، بوزارة التنمية المجتمعية بالمكسيك، أنه من المهم التعاون بين الدولة والمهاجرين في المشروعات التنموية وتعظيم الاستفادة من القدرات الاستثمارية، كما أوضح خطة المكسيك للتواصل مع مواطنيها وربطهم بوطنهم.
بينما أشارت السيدة تيوتا جراشداني، مسؤول برنامج تنقل العمالة والتنمية البشرية، المنظمة الدولية للهجرة إلى أهمية التعاون بين المؤسسات المعنية بقضايا الهجرة، مضيفة أن المنظمة تسعى إلى فتح آفاق التنمية، والربط بين المهاجرين وأوطانهم والاعتماد على المشروعات الاستثمارية لتوفير الفرص العادلة للشباب، والحد من كوارث الهجرة غير الشرعية.
ووجه الدكتور مارتن راسل مدير مساعد Diaspora Matters الشكر لوزارة الدولة للهجرة والمنظمة الدولية للهجرة والجانب المكسيكى؛ لإشراكه فى هذه الورشة الرائعة على جميع الأصعدة وإتاحة الفرصة له لتقديم جلسته الخاصة حول الدروس المستفادة على الصعيد العالمي من وضع السياسات المتعلقة بإشراك المغتربين فى التنمية، مشيرا إلى ضرورة استعادة الثقة بين الحكومة المصرية وبين المغتربين فى الخارج قائلًا: "يجب أن نقتنع أن الثقة مهمة للغاية والمستقبل الخاص بالمهاجرين يعتمد بشكل أساسى على كسب ثقتهم".
وأشار الدكتور صابر سليمان، مساعد وزير الهجرة، فى ختام ورشة اليوم، إلى أن ما يميز هذه الورشة أيضًا هو تعاون 22 وزارة ومؤسسة حكومية مصرية بخلاف وزارة الهجرة من أجل الخروج من هذه الورشة بمقترح لعمل ورقة وطنية بمعايير دولية بشكل تنفيذي، داعيًا كل الوزارات ببدء إعداد ورق عمل بشأن الرؤية الخاصة لإشراك المصريين بالخارج فى جهود التنمية، والمعوقات، والمشاكل، والطموحات، والمستهدف تحقيقه، خاصة فى ضوء التجارب التى تم طرحها خلال ورشة العمل التى تم وضعها، بحيث يتم استقبال أوراق العمل من كل جهة وطرحها على دكتور مارتن راسل وعدد من الخبراء الوطنيين لوضع خطة واضحة ومتكاملة الخاصة بكل محور من محاور التنمية بحيث تكون البداية لوضع صياغة للسياسة الوطنية والخطط التنفيذية الخاصة بهذا المحور، بحيث نصل بعد 3 شهور للمسودة الأولى للخطة الخاصة بكل محور.
وفى ختام ورشة العمل قام الدكتور سليمان بتسليم درع للسيد خوسيه أوكتافيو، سفير المكسيك بالقاهرة؛ تكريما لجهوده مع وزارة الهجرة، ودوره فى دعم قضايا الهجرة والتنسيق لتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والمسكسيكى، وقدم الدكتور صابر أيضًا شهادات تقديرية، بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، لكل من السيد خوان كارلوس، نائب المدير العام لبرنامج 3*1، بوزارة التنمية المجتمعية بالمكسيك والسيدة تانيا ميراندا مديرة الشئون الاقتصادية والمالية بمعهد المهاجرين المكسيكين.
وزارة القوى العاملة والهجرة
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