تكريم روسي لشباب مصر

ولاء البري





قام ألكسي تيفانيان، مستشار السفارة ومدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، بتكريم الوفد المصري العائد من المهرجان العالمي للشباب والطلبة، الذي عُقد في سوتشي بمشاركة 30 ألف شاب وفتاة من 180 دولة، وكان قد افتتح المهرجان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وفي كلمته هنأ تيفانيان شباب الوفد المصري الذين كانوا سفراء لمصر فوق العادة بعد التمثيل المشرف للوفد المصري الكبير المكون من 102 شاب وفتاة من كل التخصصات، حيث تشير البيانات الصادرة عن اللجنة المنظمة إلى أن الوفد المصري كان من الوفود البارزة والتي شاركت بإيجابية في جميع الأقسام وقدموا صورة حضارية رائعة عن مصر، وظهر ذلك واضحًا في الإقبال الكبير على الجناح المصري وحصول الفنان التشكيلي أحمد عبد الفتاح على لقب "أفضل 30 موهبة "على مستوى المهرجان، وتكريم الرئيس بوتين له وللمواهب الشابة، وجاء الحفل الموسيقي للفنان منير نصر الدين رائعًا، كما اختيرت مصر لتشارك في الحفل الختامي، وجاء الجناح المصري للمعرض أحد أفضل خمسة أجنحة.



ويؤكد تيفانيان أن كل هذه النجاحات تعني أن مصر كانت حاضرة بقوة في المهرجان.



من جانبه قدم شريف جاد، رئيس الوفد المصري، الشكر للجنة المنظمة على حسن ودقة التنظيم رغم عدد الدول الكبير، وكذلك الشكر للمركز الثقافي الروسي للدعم اللوجيستي للوفد المصري وللسفارة الروسية ولسعادة السفير سيرجي كيربتشينكو الذي التقى الوفد قبل وبعد المهرجان.



كما نفى جاد ادعاءات الوفد الاسرئيلي الكاذبة بأن الوفود العربية ذهبت إلى سوتشي لإفساد المهرجان، وقال: على العكس جاءت المشاركة العربية إيجابية بالمهرجان وعكست روح التضامن بين الشعوب والحرص على مد جسور التواصل مع جميع الثقافات.



وقال جاد: أنا فخور بهذه المجموعة الرائعة من شباب مصر اصحاب المواهب العديدة، والذين نجحوا باقتدار في تقديم أجمل صورة عن مصر، وجاء نجاح الجناح المصري ليس فقط للمطبوعات الممتازة من هيئة تنشيط السياحة ورئاسة الجمهورية لكن للجهد البشري المتميز للعقول الشابة التي أجادت التعامل مع ثقافات الشعوب المختلفة وتركت انطباعًا إيجابيًّا عن مصر، كما أنهم نجحوا في الترويج لمنتدى شرم الشيخ لدرجة أن البعض سجل للمشاركة من سوتشي، وكانت فكرة التنشيط السياحي لمصر حاضرة في أذهان الشباب الذين بذلوا جهدًا وافرًا في ذلك.