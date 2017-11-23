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طاقة
113.5 مليار جنيه مديونيات الكهرباء للبترول والاستثمار القومي
الخميس 23 نوفمبر 2017 04:17 م
محمد شاكر
أخر الأخبار
محمد شاكر
عمر سالم
انعقدت، اليوم الخميس، الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
قال المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه نتيجة عدم الحصول على كامل الدعم المستحق طرف وزارة المالية، وعدم كفاية الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة لتغطية استهلاك الجهات الحكومية من الكهرباء، ارتفع العجز النقدى، هذا العام، إلى حوالى 58.4 مليار جنيه، الأمر الذى عجزت معه شركات الكهرباء عن سداد الالتزامات المستحَقة عليها لوزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية وبنك الاستثمار القومى لترتفع إلى حوالى 113.5 مليار جنيه في 30/6/2017.
وأوضح أن المديونية المستحَقة لقطاع الكهرباء طرف الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والقطاع العام والأعمال ومياه الشرب والصرف الصحى حوالى 23.6 مليار جنيه في 30/6/2017.
واستعرض دسوقى تقريرًا عن الإجراءات التى اتخذها القطاع لتحقيق إنجازاته عن العام المالي 2016/ 2017، كما استعرض القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة.
الشركة القابضة للكهرباء
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