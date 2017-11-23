113.5 مليار جنيه مديونيات الكهرباء للبترول والاستثمار القومي

عمر سالم

قال المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه نتيجة عدم الحصول على كامل الدعم المستحق طرف وزارة المالية، وعدم كفاية الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة لتغطية استهلاك الجهات الحكومية من الكهرباء، ارتفع العجز النقدى، هذا العام، إلى حوالى 58.4 مليار جنيه، الأمر الذى عجزت معه شركات الكهرباء عن سداد الالتزامات المستحَقة عليها لوزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية وبنك الاستثمار القومى لترتفع إلى حوالى 113.5 مليار جنيه في 30/6/2017.