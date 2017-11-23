EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
طاقة
116.6 مليار جنيه استثمارات الكهرباء العام الحالى
الخميس 23 نوفمبر 2017 04:00 م
محمد شاكر
أخر الأخبار
محمد شاكر
عمر سالم
انعقدت، اليوم الخميس، الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
قال المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن قيمة استثمارات القطاع، خلال العام الحالى، بلغت حوالى 116,6 مليار جنيه، منها حوالى 81,9 مليار جنيه استثمارات تخص محطات الخطة العاجلة لمشروعات سيمنس بمواقع (العاصمة الإدارية الجديدة، البرلس، بنى سويف).
واستعرض دسوقى تقريرًا عن الإجراءات التى اتخذها القطاع لتحقيق إنجازاته عن العام المالي 2016/ 2017، كما استعرض القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة.
وأوضح دسوقي أن عدد المشتركين 33.7 مليون مشترك، بنسبة تطور 4% عن العام السابق، فيما بلغ متوسط تكلفة ك.و.س. مبيع 86 قرشًا، مقابل متوسط سعر بيع 44,8 قرش بنسبة تغطية 52% من التكلفة.
وعرض الدكتور شاكر الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة، سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووى، مؤكدًا نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء من خلال عدد من الإجراءات.
الشركة القابضة للكهرباء
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا