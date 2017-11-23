116.6 مليار جنيه استثمارات الكهرباء العام الحالى

عمر سالم









انعقدت، اليوم الخميس، الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.





قال المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن قيمة استثمارات القطاع، خلال العام الحالى، بلغت حوالى 116,6 مليار جنيه، منها حوالى 81,9 مليار جنيه استثمارات تخص محطات الخطة العاجلة لمشروعات سيمنس بمواقع (العاصمة الإدارية الجديدة، البرلس، بنى سويف).





واستعرض دسوقى تقريرًا عن الإجراءات التى اتخذها القطاع لتحقيق إنجازاته عن العام المالي 2016/ 2017، كما استعرض القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة.





وأوضح دسوقي أن عدد المشتركين 33.7 مليون مشترك، بنسبة تطور 4% عن العام السابق، فيما بلغ متوسط تكلفة ك.و.س. مبيع 86 قرشًا، مقابل متوسط سعر بيع 44,8 قرش بنسبة تغطية 52% من التكلفة.



