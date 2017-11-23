الكهرباء : خصصنا أراضى لإنتاج 35 جيجاوات من الرياح

هاجر عمران









قال الدكتور أحمد مهينا، وكيل وزارة الكهرباء، إن مساحات الأراضى التى خصصتها الوزارة بالفعل لمشروعات طاقة الرياح، تكفى لتوليد 35 جيجاوات كهرباء، مضيفًا أن الأراضى المخصصة لإنشاء محطات شمسية تكفى لإنتاج 55 جيجاوات.





وأشار، خلال كلمته فى مؤتمر الأهرام إبدو، منذ قليل، تحت عنوان "المدن المستدامة"، إلى أن الوزارة تراعى فى استراتيجياتها زيادة الطلب على الكهرباء بشكل سريع، منوها بأن الوزارة تعمل على إنشاء مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة.



