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طاقة
الكهرباء : خصصنا أراضى لإنتاج 35 جيجاوات من الرياح
الخميس 23 نوفمبر 2017 03:48 م
وزارة الكهرباء والطاقة 77
أخر الأخبار
وزارة الكهرباء والطاقة 77
هاجر عمران
قال الدكتور أحمد مهينا، وكيل وزارة الكهرباء، إن مساحات الأراضى التى خصصتها الوزارة بالفعل لمشروعات طاقة الرياح، تكفى لتوليد 35 جيجاوات كهرباء، مضيفًا أن الأراضى المخصصة لإنشاء محطات شمسية تكفى لإنتاج 55 جيجاوات.
وأشار، خلال كلمته فى مؤتمر الأهرام إبدو، منذ قليل، تحت عنوان "المدن المستدامة"، إلى أن الوزارة تراعى فى استراتيجياتها زيادة الطلب على الكهرباء بشكل سريع، منوها بأن الوزارة تعمل على إنشاء مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة.
وأكد أن الاستثمار فى كفاءة الطاقة جيد ويؤتي ثماره، مشيرًا إلى عمل الوزارة على إنتاج الكهرباء بأقل قيمة للوقود، وأن الوزارة تعمل على إنارة الشوارع بكشافات موفرة مع تركيب عدادات ذكية.
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