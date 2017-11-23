EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
البورصة تختتم تعاملات الخميس بصعود جماعى
الخميس 23 نوفمبر 2017 03:38 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
رجب عز الدين:
اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، على صعود جماعى لمؤشراتها مدفوعة بقفزة فى حجم التداولات على الأسهم تقترب من 3 مليارات جنيه.
وصعد المؤشر الثلاثيني "egx30 " بنسبة 1.93% عند 14106 نقطة ، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 1.47% عند 772 نقطة ، وصعد اﻷوسع نطاقًا "EGX100 " بنسبة 2.72% عند 1786 نقطة، ونظيره الخمسينى بنحو 1.83% عند 2464 نقطة، و المؤشر العشرينى بنسبة 2.51% عند 13692 نقطة.
وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 2.8 مليار جنيه، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات 623.5 مليون جنيه، 74.4 مليون جنيه و5.6 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بصافى قيم 521.4مليون جنيه، 33.9 مليون جنيه و148.2 مليون جنيه على التوالى.
وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، و صعد 133 سهما من إجمالى 190 سهما متداولا، بينما هبط 39 وبقى 18 دون تغير.
وشهدت جلسة اليوم، تنفيذ عرض الشراء الإجبارى المقدم من "كايرو ثرى إيه" الدولية للصناعات على أسهم شركة الوطنية لمنتجات الذرة، وذلك لعدد 28.8 مليون سهم بقيمة إجمالية 1.47 مليار جنيه.
وأنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الأربعاء، على صعود جماعي، مدعومة بمشتريات للمستثمرين العرب على غالبية الأسهم القيادية، وعلى رأسها سهم الشرقية للدخان و ارتفع "EGX30 " بنسبة 0.83% إلى 13839 نقطة، و " EGX50 " متساوي الأوزان 1.19% إلى 2420 نقطة.
البورصة المصرية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا