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بورصة وشركات
الرقابة المالية تعتمد طرح 40% من ابن سينا للأدوية
الخميس 23 نوفمبر 2017 01:44 م
هيئة الرقابة المالية
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هيئة الرقابة المالية
وفقا للإجراءات الجديدة الصادرة من الهيئة
مصطفى طلعت
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، إعتماد نشرة طرح 40.09 % من أسهم شركة بن سينا فارما للأدوية بالبورصة، بما يعادل 269.3 مليون سهم، بسعر يبلغ حده الأقصى 6.66 جنيه.
ويأتي طرح بن سينا كأول طرح وفقا للإجراءات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة منذ شهر تقريباً، والتي تقضى بإلزام الشركات الراغبة بطرح أسهمها بالتسجيل ابتداءً لدى الهيئة، إلى جانب استيفاء واعتماد نشرة الطرح قبل القيد فى البورصة.
وتشير الإجراءات إلى أن تلتزم الهيئة بالبت فى طلبات الشركات خلال 15 يوما من استيفاء الأوراق، مع منحها أجلاً لا يتجاوز الشهر لإتمام عملية الطرح والتداول بالبورصة، كما تؤكد الإجراءات على دور الجهات الرقابية فى متابعة مدى تحقق التوقعات المستقبلية للشركة الواردة بتقرير القيمة العادلة للسهم، مع وضع ضوابط صارمة حال وجود انحرافات غير مبررة لنتائج أعمالها، مقارنة بالأرقام الواردة بالتوقعات المشار إليها.
وكانت ابن سينا أعلنت سبتمبر الماضى شروعها لاتخاذ إجراءات الطرح العام لأسهمها فى البورصة، وبما يعادل 25% من إجمإلى أسهم رأسمال الشركة، حيث تتطلع الشركة إلى جذب استثمارات رأسمالية جديدة من أجل تنمية أعمالها الحالية وتمويل التوسعات المخططة فى مجموعة من القطاعات التشغيلية المتميزة بهامش الربح المرتفع.
وتحتل شركة ابن سينا فارما المركز الثانى فى مجال توزيع الأدوية بالسوق المصري، بحصة سوقية 18.5% تقريبًا،و تشمل قائمة المساهمين كل من عائلة محجوب (حصة 24% من أسهم الشركة)، وعائلة عبد الجواد (حصة 23%)، والبنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية (21%)، وبنك فيصل الإسلامى (16%)، ومساهمون آخرون بما فى ذلك فريق الإدارة العليا للشركة (حصة 16% المتبقية).
وتقوم شركة بلتون فاينانشال لترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية بدور المنسق الدولى ومسئول التغطية الأوحد فى عملية الطرح، فيما يقوم مكتب معتوق بسيونى بدور المستشار القانونى، وفاروس للاستثمارات مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة.
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