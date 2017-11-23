آخر كلام.. الأسعار الجديدة للسجائر

الشرقية للدخان ترفع كليوباترا كينج سايز إلى 14 جنيها





خالد بدر الدين

أعلنت الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) التي تحتكر صناعة السجائر في مصر، عن رفع أسعار بعض أصناف السجائر بنسب تتراوح بين 12.5 و25% اعتبارا من اليوم الخميس.

وأضافت الشركة أنها رفعت أسعار سجائر كليوباترا كينج سايز من 11.5 إلى 14 جنيها، وكليوباترا كوين سوفت من 12.5 إلى 14.5، وسجائر مونديال وبوسطن ولايت وبلمونت من 12 إلى 15 جنيها.

وقالت الشرقية للدخان التى تبلغ الحصة السوقية لها 70 % مقابل 30 % للشركات الأجنبية إنها رفعت أسعار سجائر كليوباترا بوكس من 12.75 إلى 15.5 جنيه، وسجائر سوبر وجولدن ويست من 15 إلى 17 جنيها، وسجائر بلاك ليبول من 16 إلى 18 جنيها.

وذكرت وكالة رويترز أن رفع الشرقية للدخان لأسعار السجائر اليوم الخميس جاء بعد أن وافق مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضى على تعديل قانون القيمة المضافة بما يزيد الضريبة على التبغ ومنتجاته وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر وكانت آخر زيادة في أسعار سجائر الشرقية للدخان لبعض الأصناف في يوليو الماضي.

وتضمن مشروع القانون زيادة الحد الأقصى للشريحة الأولى من السجائر إلى 18 من 13 جنيها والثانية إلى 30 من 23 جنيها على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع السجائر التي يزيد سعرها على 30 جنيها.

وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري لدى شركة أرقام كابيتال إن رفع أسعار السجائر لن يكون له تأثير يذكر على أرقام التضخم السنوية أو الشهرية لأن وزن الدخان يمثل 2 % فقط في الرقم القياسي للتضخم.

وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في أكتوبر الماضى إلى 30.8 % مقارنة مع 31.6 % في سبتمبر الماضى وكان معدل التضخم قفز إلى مستوى قياسي في يوليو من هذا العام بسبب زيادة أسعار الوقود والطاقة بعد خفض الدعم الحكومي.



