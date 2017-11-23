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اقتصاد وأسواق
برايم القابضة تتراجع عن إنشاء مؤسسة خيرية
الخميس 23 نوفمبر 2017 01:27 م
محمد ماهر برايم
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محمد ماهر برايم
المال ــ خاص
قررت شركة برايم القابضة إلغاء فكرة إنشاء مؤسسة خيرية والاكتفاء فقط بالتبرع لعدد من المؤسسات الخيرية القائمة.
قال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إن برايم ارتأت أن إنشاء مؤسسة خيرية يتطلب إدارات جديدة، وكذلك هيكل وظيفى جديد ومراجعين ومحاسبين، وهو ما دعى الشركة إلى إلغاء فكرة إنشاء مؤسسة خيرية جديدة.
وكانت شركة برايم قد أعلنت بداية العام الجارى عن أنها بصدد تأسيس مؤسسة خيرية لخدمة السوق المصرية، ودعما لمسئولياتها المجتمعية تجاه المجتمع.
وأضاف ماهر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن شركة برايم مستمرة فى توجيه دعمها ومساندتها للجهات والمؤسسات الخيرية، العاملة فى السوق المصرية، لافتا إلى تقديم الشركة خدماتها المجتمعية لعدد من الجهات والمؤسسات الخيرية بدلا من تركيز المساندة لجهة واحدة.
وأشار إلى أن الشركة توجه مساندتها لعدد من الجهات الخيرية ومنها مستشفى سرطان الأطفال 57375، وكذلك مؤسسة مصر الخير، إضافة إلى إدارة محفظة مؤسسة مصر الخير المالية مجانا دون الحصول على أى أموال نظير تلك الخدمة.
ولفت إلى أن برايم تخصص جزءا سنويا من ميزانياتها لأعمال الخير ويتم تحديدها وفقا لأداء الشركة على مدار العام، كما أن الشركة ماضية ومستمرة فى تقديم خدماتها المجتمعية مؤمنة بدورها فى تنمية وتطوير ودعم المجتمع المحيط.
برايم القابضة للاستثمارات المالية
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