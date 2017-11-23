الكهرباء تتعاقد مع شعاع لقراءة العدادات

جابر دسوقى

عمر سالم:



وقع المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، مع رئيس مجلس إدارة شركة " شعاع للخدمات العامة " على تعاقد يتضمن إسناد عملية قراءة العدادات فقط للشركة.



وأوضح "جابر" أن هذا التعاقد لمدة ثلاث سنوات تبدأ المرحلة الأولى منه بحلول أول ديسمبر المقبل، كمرحلة تجريبية بقطاع كامل بكل شركة من شركات التوزيع التسعة لإسناد عملية الكشف لشركة "شعاع" للقيام بتسجيل القراءات الحقيقية للمشتركين كل شهر، وذلك دون تحميل المواطن أي تكاليف إضافية ، وتتحمل الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة مقابل عمولة عن كل مقروء تتمثل فى 1,55 قرش عن كل فاتورة ، تمهيداً لتعميمها تدريجياً على باقى القطاعات بكل شركة .



وأضاف أن هذا المشروع يأتى فى إطار خطة القطاع لتغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية، بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع، مع إعادة توزيع العاملين القائمين بعملية قراءة العدادات لتدعيم أعمال التحصيل، مما يؤدى إلى تقليل نسبة المؤجل والمقروء بصفر ، وتحسين نسبة الفقد، و التغلب على الرصيد التراكمى بالعدادات ، و زيادة نسبة التحصيل وتقليل المتأخرات ، و الحد من القراءات الشاذة ودقة المحاسبة ، و تقليل شكاوى المشتركين نتيجة انتظام الكشف والرقابة.



وتضمن الاتفاق أيضاً إبراز الهوية الشخصية لقارئ العداد وذلك للتأكد من تحقيق أمن وأمان المنظومة، كما ستقوم "شعاع" بتنفيذ خطة إعلانية لتوعية المواطنين بدورها.



وسيتم تطبيق المرحلة الأولى من التعاقد فى عدد من المناطق التجارية بشركات التوزيع، و خصصت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء منطقة شبرا، و شركة جنوب القاهرة منطقة جنوب القاهرة، وشركة الإسكندرية منطقة الساحل، وشركة القناة منطقة شمال الشرقية، وشركة شمال الدلتا منطقة كفر الشيخ، وشركة جنوب الدلتا منطقة القليوبية، وشركة البحيرة منطقة وسط البحيرة، وشركة مصر الوسطى منطقة شمال أسيوط، وشركة مصر العليا منطقة قنا.



ويأتى ذلك لحين تحويل شبكة الكهرباء لشبكة ذكية و ترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، تستخدم التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات ويوجد بها تفاعل مابين المُشغل والمستهلك لإدارة الطلب على الطاقة والاستفادة الكاملة من جميع الإمكانيات المتاحة.



جدير بالذكر أنه يجري حالياً تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب 250 ألف عداد ذكي في نطاق ست شركات توزيع، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.