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بنـــوك
الاتحاد الوطنى – مصر يطلق خدمة الإنترنت البنكى
الخميس 23 نوفمبر 2017 01:13 م
بنك الاتحاد الوطنى
أخر الأخبار
بنك الاتحاد الوطنى
المال – خاص:
أطلق بنك الاتحاد الوطنى – مصر، حزمة برامج و منتجات بنكية إلكترونية، "Online Banking " تتيح للعملاء إجراء معاملاتهم البنكية المختلفة، والمدفوعات اليومية بكل سهولة من أى مكان، وفى أى وقت، مع تطبيق أقصى درجات الحماية والأمان لتلك للمعاملات.
يأتى ذلك فى إطار خطة البنك للتيسير على عملائه، والتوسع فى مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية، سعياً نحو استقطاب أكبر عدد ممكن من العملاء، خاصة طلبة الجامعات والشباب، بهدف زيادة عدد مستخدمى الإنترنت البنكى من عملائه، والتوسع فى المنتجات والخدمات البنكية الإلكترونية، دعماً للتوجه نحو الشمول المالى.
ويقدم الموقع الإلكترونى الجديد، تجربه مصرفية فريدة، تتيح للعملاء الإطلاع على حساباتهم البنكية والأوعية الإدخارية، والودائع والقروض، وإجراء تحويلات بالجنيه المصرى بين حسابات العميل داخل البنك، كما يوفر الموقع الجديد خاصية طلب كشف حساب مفصل، وطلب إعادة إصدار دفتر شيكات، والإطلاع على معاملات البطاقات الإئتمانية، وسداد مستحقاتها، و كذلك ترك تعليمات مستديمة، وغيرها من الخدمات التى صممت خصيصاً لتلائم احتياجات جميع العملاء.
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