النساجون الشرقيون: نخطط لتوسعات جديدة بـ12 مليون يورو

النساجون الشرقيون

رجب عزالدين



قالت شركة النساجون الشرقيون، إنها تخطط لإضافة مستلزمات إنتاج جديدة خلال 2018، بتكلفة استثمارية تتراوح بين 10 إلى 12 مليون يورو.



وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن خطتها تستهدف إضافة 8 إلى 10 أنوال جديدة، إضافة إلى ماكينات ومستلزمات إنتاج أخرى.



وتابعت الشركة أنها قامت بتوسعات جديدة لمصانعها منذ بداية العام الحالى وحتى سبتمبر 2017 بمدفوعات رأسمالية، بلغت 324 مليون جنيه تمثلت فى إنشاء مصنع جديد بمدينة العاشر من رمضان، إضافة إلى شراء 8 أنوال وعدد من الآلات والمعدات.



وفوضت الشركة رئيس مجلس إدارتها لتوقيع عقد قرض بنك الأهلي قطر الوطني بقيمة 9 ملايين يورو لتمويل جزء من تلك التوسعات.



وارتفعت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، إلى 598.7 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 415.8 مليون جنيه، بالفترة المقارنة من العام الماضي.