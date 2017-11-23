المشروعات الصغيرة يدرس إقراض بلس 20 مليون جنيه

تمويل المشروعات متناهية الصغر

أحمد الدسوقى



يدرس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إقراض 20 مليون جنيه، لشركة «بلس» للتأجير التمويلى، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأيام القليلة المقبلة.



قال هانى عماد الدين، رئيس قطاع الائتمان والاستثمار بالجهاز، فى تصريح لـ«المال»، إن الاتفاق مع الشركة فى المراحل النهائية، وتوقيع العقد الأسبوع المقبل.



أشار عماد الدين إلى أن الجهاز يدرس فى الوقت الراهن إقراض 3 شركات أخرى تعمل فى التأجير التمويلى، لافتًا إلى أنه لم تحدد قيمة القروض بعد.



ذكر أن الجهاز وقع عقدًا مع شركة جلوبال بلس للتأجير التمويلى، بقيمة 20 مليون جنيه منذ أيام قليلة، بهدف تمويل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، لافتا إلى أن التمويل الممنوح لشركة «جلوبال بلس» عبارة عن شريحة أولى، ومن المقرر الانتهاء من استخدامها خلال عام.



لفت إلى أن حرص الجهاز على توسيع قاعدة الجهات الوسيطة المتعامل معها، وتنويع المنتجات التمويلية، والخدمات غير المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة.



قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، فى تصريحات سابقة، إنه رفع الحد الائتمانى لتمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر، من 25 مليونًا إلى 50 مليون جنيه، ورفع الحد الأقصى لإقراض المؤسسات المالية غير المصرفية، التى تشمل «شركات التأجير التمويلى، وشركات التخصيم التجارى، وشركات التمويل متناهى الصغر»، ليصبح 75 مليونًا بدلًا من 50 مليون جنيه.



لفت إلى أن رفع الحدود القصوى للتمويل لشركات التمويل متناهى الصغر والتخصيم والتأجير التمويلى فى مصلحة العميل فى النهاية.



تقدر المحفظة التمويلية القائمة للجهاز بـ13 مليار جنيه، حسب تصريحات سابقة لنيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.



أشارت نيفين إلى أن الجهاز «الصندوق الاجتماعى للتنمية» سابقاً- ضخ تمويلات منذ نشأته وحتى يونيو الماضى بـ 30 مليار جنيه، لافتة إلى أن الجهاز نجح فى ضخ 3.8 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، خلال النصف الأول من العام الحالى.