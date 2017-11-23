ملاحظات حول الشمول المالى بقلم: عمرو محمد القاضى

عمرو القاضى

«الشمول المالى» مصطلح ولد مؤخرا بغير أبوين معروفين، إلا أنه ومنذ ولادته وكبار رجال ونساء البنوك وكذلك المسؤولون فى الدولة يتقربون إليه ويدَّعون رعايتهم له ودعمهم إياه وأخذهم بيده. فرأينا أسبوع الشمول المالى برعاية البنك المركزى المصرى فى أبريل الماضى، ثم مؤتمر الشمول المالى برعاية السيد رئيس الجمهورية فى سبتمبر الماضى، ولا أستبعد أن نرى إجازة رسمية قريبا بمناسبة «يوم الشمول المالى» برعاية مجلس النواب الذى عاد للانعقاد مؤخراً، وأزعم أن هناك العديد من الممارسات المصرفية على أرض الواقع التى تتقاطع مع الهدف المعلن الخاص بتحقيق الشمول المالى، وحتى أقوم بدورى فى تدعيم «الشمول المالى» وأنا خارج دائرة صنع القرار أو الفاعلين بالقطاع المصرفى فسأشارك من بداخلها من الأصدقاء مريدى الشمول المالى بعض الملاحظات التى لمستها فى تعاملى مع البنوك والتى أرى أنها تحول دون تحقق الشمول المنشود.



- المغالاة فى رسوم الخدمات المصرفية: لعل أحد أهداف الشمول المالى أن تستوعب المصارف جُلَّ العمليات المالية فى المجتمع بما يجعلها موثقة ومراقبة بما يفيد جهود الدولة فى مكافحة تمويل الإرهاب والتهرب الضريبى وغسل الأموال، ويصطدم هذا الهدف بالعراقيل التى تضعها بعض البنوك أمام المتعاملين المحتملين بدءاً من الحدود الدنيا المرتفعة نسبيا المطلوبة لمبالغ فتح الحسابات الجديدة مرورا بالرسوم المحصلة على الحسابات والخدمات المصرفية، أذكر حين كنت طالبا فى الولايات المتحدة الأمريكية قبل عقود ذهابى للبنك المجاور للجامعة لفتح حساباً لإيداع المبلغ الذى اصطحبته من مصر وكان ألف دولاراً بالتمام والكمال لتغطية تكاليف معيشتى هناك ريثما أجد عملاً بجوار دراستى. وكانت المفاجأة بعد سهولة إتمام إجراءات فتح الحساب فى دقائق معدودة أن خيرتنى موظفة البنك بين كرة قدم أمريكية أو كرة سلة أو قفاز كرة القاعدة كهدية من البنك لاختيارى فتح حسابى فيه. لم يكن هناك حداً أدنى لفتح الحساب وإنما كانت هناك هدايا جاذبة للطلبة، مع محدودية أموالهم، لفتح حسابات فى البنك. بالمقابل فالبنوك هنا تطلب مبلغاً معيناً لفتح الحساب وتتقاضى رسوماً شهرية أو سنوية للحساب بالإضافة لرسوم إرسال كشف الحساب، أو الاحتفاظ به طرفهم، ورسوم لو نزل رصيد الحساب تحت حد معين هذا بالإضافة للدمغات والضرائب. ويزيد الطين بلة لو حاولت التحويل من حسابك بأحد البنوك لحساب ببنك آخر بما يضمن رصد التحويل من قبل الجهات المختصة وتجنيب كلا البنكين عد النقود ومراجعتها ستتم مطالبتك بمئات من الجنيهات مصاريفاً للتحويل. وقد تؤدى المصاريف الباهظة تلك إلى عزوفك عن تحويل الأموال بين البنكين وتُشَجعك على سحب النقود من البنك الأول وإيداعها البنك الآخر بنفسك مضيفاً للزحام فى الطرق وأمام صيارفة البنوك، ومضاعفاٌ لعمل موظفيها، ومُشَكّلاً هدفاً محتملاً فى طريقك للصوص. وبالمثل، توفر لك البنوك الآن احتياجاتك من الدولار أو غيره عند السفر إلا أنه لو فكرت فى عدم اصطحابك لأموال سائلة فى سفرك تجنباً للسرقة أو للتعطل فى تفتيش المطارات وقررت استخدام بطاقتك الائتمانية فى سداد نفقاتك فستفرض عليك البنوك عمولات إضافية قد تتجاوز %3 من قيمة إنفاقك بالبطاقة الائتمانية، وتمثل تلك العمولة الإضافية رسالة واضحة لعملاء البنوك تصرخ قائلة «معاملاتك من خلال النظام المصرفى أكثر تكلفة من معاملاتك خارجه» وكأن البنوك تعاقب من يستخدم أدوات «الشمول المالى» فى إشارة لا تخطئها العين لتَبَنّى البنوك الشيء ونقيضه.



- غياب الوضوح والشفافية فى تسعير الإقراض للعملاء الأفراد: بينما توسعت البنوك فى استهداف عملاء التجزئة المصرفية من الأفراد واستحداث منتجات ائتمانية من قروض شخصية وقروض سيارات بل وأيضا قروض للتعليم والعلاج والسياحة وغيرها والتى لابد أن لاقت إقبالاً واسعاً فى ظل الغلاء السائد والضغوط التى طالت كافة الطبقات من جراء الإصلاح المالى والاقتصادى الجاريين. إلا أن البنك المركزى أو جهاز حماية المستهلك وقبلهم نواب الشعب لم يستصدروا تشريعاً يحمى المقترضين من تلبيس الأمور عليهم من قبل البنوك والتى فى تنافسها على العملاء لجأت لأساليب تفتقر فى رأيى للنزاهة والوضوح فى عرض أسعار الاقتراض على العملاء. فظهر على الساحة مصطلح "الفائدة المقطوعة" بدلا عن «الفائدة المتناقصة» لإدخال اللبس على العملاء وتزيين الاقتراض فى عيونهم. فبينما يحصل العميل على %16 سنوياً مثلاً عائداً على مدخراته سيقرضه البنك مقابلها بفائدة 14%. ويغفل بعض موظفى البنوك عن عمد أو عدم دراية توضيح الفارق فى احتساب الفائدتين والتى لو تساوت طريقة الحساب لظهر أن الفائدة على الاقتراض تتجاوز %28 سنوياً. ويخرج المقترض بعد توقيعه أوراق القرض من البنك سعيداً بأنه تفوق على البنك فى الذكاء فأودعه نقوده بفائدة عالية (%16) واقترضها ثانية بفائدة أقل (%14) ولا يدرى المسكين أنه يدفع %14 فائدة على كامل قيمة القرض طوال سنوات السداد على الرغم من تناقص المبلغ المقترض بما يتم سداده من أقساط. وإذا أخذنا فى اعتبارنا تدنى مستوى التعليم وتفشى الأمية لصار لزاماً على المشرعين حماية المقترضين بسن تشريعاً ملزماً لكل من يمنح ائتماناً من البنوك (بل ومن غيرها من المؤسسات المالية والبائعين بالتقسيط) أن يعلن بوضوح وصراحة عن تكلفة الاقتراض بطريقة محددة لا تسمح لا بالكذب ولا بالتجمل ويمكن من خلالها للشخص العادى مقارنة التكاليف بين مؤسسة وأخرى.



ولنا فى أكبر مجتمع رأسمالى فى العالم أسوة حيث يلزم القانون فى الولايات المتحدة الأمريكية كل من يمنح ائتماناً سواء بنك، أو شركة عقارية، أو مصدر للبطاقات الائتمانية، أو أى جهة تبيع بضائعها أو خدماتها بالتقسيط أن تعلن بوضوح تكلفة الائتمان الممنوح. فقد حدد المشرع هناك فيما يعرف بـ The Truth in Lending Act وRegulation Z طريقة احتساب التكلفة وأسلوب الاعلان عنها حتى يتوافر للمستهلك فى الولايات المتحدة الأمريكية الشفافية الكاملة والإفصاح الواضح حول تكلفة الاقتراض أو التقسيط. وقطعاً حين يدرك عميل البنوك فى مصر ما قد يكون تعرض له من لَبسٍ متعمدٍ يقترب من التدليس أو الخديعة لن يعود للتعامل مع البنوك وسينصح أهله ومعارفه بالحذر منها.

وأود أن أؤكد عدم مطالبتى بتحديد سعر الإقراض وإنما أطالب بسن القوانين والتشريعات التى تكفل الشفافية والحماية للمتعاملين مع ترك قوى السوق حرة للتفاعل والعمل لصالح أطراف العملية.



- الإرهاب بالإبهار: تتبارى كافة البنوك الآن فى تحديث واجهات وديكور فروعها وفرض ارتداء البدلة ورباط العنق على موظفيها بما يرفع من الشكل الاحترافى للبنك وموظفيه ولكنه ينأى بهم عن عامة الشعب الذى تردع البسطاء منه تلك المظاهر عن الاقتراب من الفروع البراقة للبنوك أو التعامل مع "البكوات" من الموظفين. وأذكر إبان عضويتى فى مجلس إدارة أحد البنوك المحلية قبل سنوات أن اجتمعت بواحد من أكبر عملاء البنك، وكان بليونيراً عصامياً، وفى معرض حديثنا سألته إن كانت يتعامل مع أيٍ من البنوك الدولية أو المشتركة فأجاب بلا لأنه لا يشعر بالراحة للتواجد فى فرع بنك أفخم من فندق خمسة نجوم، ولا للتعامل مع موظفين يرتدون ثياباً لا يرتديها هو إلا فى الأفراح والمناسبات، ويُطَعِّمون أحاديثهم بكلمات أجنبية لا يفهمها، مضيفاً أنه يشعر أنه فى بيته فى بنكنا المحلى غير اللامع. وبالطبع لا يعنى هذا أن تهمل البنوك فى تطوير فروعها أو النهوض بمظهر موظفيها، إنما يجب التأكد أنها فى سعيها هذا لا تتباعد كلياً عن البيئة التى تعمل بها حتى لا يرهب العامة والبسطاء التعامل معها.



هذه الملاحظات لا أرجو من ورائها إلا لفت انتباه البنوك أولاً والبنك المركزى ثانياً لبعض الممارسات التى قد تعزز من ربحية بعض البنوك فى الأمد القصير، إلا أنها تحول بين البنوك عامة وبين استقطاب المزيد من العملاء، وتقوض من فرص تحقيق الشمول المالى ورقابة الدولة على حركة الأموال بها، وتناوئ أهداف المجلس القومى للمدفوعات، وتثير عجب عملاء البنوك على الانفصام فى الشخصية المصرفية التى تتشدق بالشيء وتفعل نقيضه. ولو قمت بلفت انتباه جهاز حماية المستهلك أو السادة نواب الشعب لدورهم فى حماية المواطن البسيط من بعض الممارسات المصرفية الجائرة لكان ذلك جائزة أرجوها ولا أتوقعها.