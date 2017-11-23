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بورصة وشركات
الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية يعلن توزيعًا نقديًا بـ7 قروش للسهم
الخميس 23 نوفمبر 2017 12:30 م
MSD الطبية
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MSD الطبية
رجب عزالدين
أعلنت شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، عن توزيع نقدى بقيمة 7 قروش للسهم الواحد، يبدأ صرفه اعتبارًا من 12 ديسمبر المقبل.
وقالت الشركة، فى بيان لها، للبورصة، إن الحق فى التوزيع لمشتري السهم سينتهى بنهاية جلسة يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر المقبل.
وأقرت عمومية الاتحاد فى 12 نوفمبر الجارى، توزيع كوبون نقدي بقيمة 0.07 جنيه للسهم، عن العامين الماليين 2015 و2016.
وارتفعت أرباح الشركة خلال العام الماضي بنسبة 52.5% لتسجل 723 ألف جنيه، مقابل أرباح بلغت 474 ألف جنيه في 2015.
ويبلغ رأسمال الاتحاد 13.66 مليون جنيه، موزعاً على 13.66 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للواحد.
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