الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية يعلن توزيعًا نقديًا بـ7 قروش للسهم

MSD الطبية

رجب عزالدين



أعلنت شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، عن توزيع نقدى بقيمة 7 قروش للسهم الواحد، يبدأ صرفه اعتبارًا من 12 ديسمبر المقبل.



وقالت الشركة، فى بيان لها، للبورصة، إن الحق فى التوزيع لمشتري السهم سينتهى بنهاية جلسة يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر المقبل.



وأقرت عمومية الاتحاد فى 12 نوفمبر الجارى، توزيع كوبون نقدي بقيمة 0.07 جنيه للسهم، عن العامين الماليين 2015 و2016.



وارتفعت أرباح الشركة خلال العام الماضي بنسبة 52.5% لتسجل 723 ألف جنيه، مقابل أرباح بلغت 474 ألف جنيه في 2015.



ويبلغ رأسمال الاتحاد 13.66 مليون جنيه، موزعاً على 13.66 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للواحد.