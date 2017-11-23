الشرقية للدخان تخطر البورصة بالأسعار الجديدة

الشرقية للدخان 9

رجب عزالدين



أخطرت شركة الشرقية للدخان، البورصة المصرية -اليوم الخميس- بالأسعار الجديدة لبعض منتجاتها من السجائر بعد الزيادات التى أقرها البرلمان أول أمس.



وقالت الشركة، فى بيان لها، اليوم الخميس، إن الزيادات الجديدة دخلت حيز التنفيذ، اعتبارًا من اليوم الخميس 23 نوفمبر.



وشملت الزيادات ارتفاع سعر كليوباترا كينج سوبر من 11.5 إلى 14 جنيهًا، بينما ارتفعت أسعار كليوباترا كوين سوفت من 12.5 إلى 14.5 جنيه.



وارتفعت أسعار مونديال (أحمر-أزرق) بوسطن –لايت –بلومنت من 12 إلى 15 جنيهًا، أما كليوباترا بوكس بأنواعها فقد ارتفعت من 12.75 إلى 15.5 جنيه، وصعدت جولدن ويست بلاك ليبول من 16 إلى 18 جنيهًا للعلبة الواحدة.



ووافق البرلمان المصرى الثلاثاء الماضى على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة لزيادة الضريبة على السجائر والمعسل، بعد مناقشة قصيرة استمرت لمدة 30 دقيقة.



وشمل التعديل زيادة سعر الضريبة على الشريحة الشعبية من السجائر بواقع جنيه وربع، وعلى الشريحة المتوسطة بواقع جنيه ونصف، وعلى الشريحة الثالثة بواقع 175 قرشًا.



وقفز سهم الشرقية للدخان إلى أعلى مستوى له منذ القيد بالبورصة المصرية، مدفوعاً باقتراب الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر، في ضوء إقرار البرلمان تعديلاً على قانون القيمة المضافة أمس.