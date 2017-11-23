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استثمار
السياحة تواصل نموها خلال الربع الثالث
الخميس 23 نوفمبر 2017 11:36 ص
معبد الكرنك في الأقصر
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معبد الكرنك في الأقصر
❏ سداد مستحقات الطيران العارض تتصدر أولويات اجتماع مجلس الوزراء
محمود محسن
ارتفعت أعداد السائحين القادمين لمصر فى الربع الثالث من العام الحالى، مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الماضى بنسبة %55، حيث بلغت الأعداد 2.3335 مليون سائح فى 2017، فيما كانت الأعداد 1.5052 مليون فى 2016.
وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إن الأعداد بلغت فى العام الحالى خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر (781.2، 819.6، 732.7) ألف سائح، فيما كانت الأعداد بالعام الماضى فى نفس الشهور (529.2، 503، 473) ألف على الترتيب.
وتصدرت ألمانيا الأعداد خلال شهر يوليو الماضى، بـ108.916 ألف سائح، ثم السعودية بـ95565 ثم التشيك بـ31769 ثم ليبيا بـ31298، وتجدر الإشارة إلى أن أعداد السائحين القادمين من أمريكا بلغت 25341.
وكانت أوروبا الغربية أكثر المناطق إيفادا بنسبة %35.8، واحتلت ألمانيا المرتبة الأولى ثم المملكة المتحدة ثم إيطاليا، وكانت الأرقام على التوالى (108.916،27621،27015) ألف سائح، فيما كانت التشيك وأوكرانيا وبولندا أكثر الدول من منطقة أوروبا الشرقية، وبلغت الأرقام (31769،30821،19985)، فى حين كانت السعودية وليبيا والسودان أكثر الدول العربية قدوما، إذ بلغت الأعداد (95565،31298،28668).
وكانت ألمانيا وإسرائيل وإيطاليا أكثر الدول إيفادا من أوروبا الغربية، أغسطس الماضى، بينما احتلت كل من السعودية وليبيا والسودان الصدارة فى الأعداد من دول الشرق الأوسط، حيث بلغت الأعداد (99851 ألف سائح، 32603، 30146)، فيما كانت أوكرانيا والتشيك وبولندا أكثر الدول إيفادا من أوروبا الشرقية بأعداد قُدرت بـ(37193 ألف سائح، 30264، 21617)، وتجدر الإشارة إلى أن أعداد السائحين القادمين من الولايات المتحدة بلغت 19260 ألف، وبلغت الدخول القادمة فى سبتمبر نحو 7347 الف سائح.
جدير بالذكر أن أعداد السائحين القادمين من جميع دول العالم فى النصف الأول من العام الجارى، ارتفعت أيضا مقارنة بمثيله من العام الماضى بنسبة %52.4 وبلغت الأعداد 3.5607 مليون سائح خلال النصف الأول من 2017، فى حين بلغت 2.3361 خلال نفس الفترة من 2016.
وعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع يحيى راشد، وزير السياحة والدكتور خالد العنانى، وزير الآثار ومجموعة من المستثمرين السياحيين.
وأكد وزير السياحة أن هذا الاجتماع يعكس إيمان الحكومة بأهمية الدور الذى يلعبه القطاع الخاص، خاصة فى مجال السياحة، ويعد شريكا أساسيا فى نجاح المنظومة، مثمنا هذا الدور الذى يساهم بشكل أساسى فى دفع الحركة السياحية، ومن ثم النهوض بالاقتصاد القومى.
وأوضح الوزير أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تحديد موعد إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية فى أقرب وقت، وذلك وفقا للائحة المعدلة والتى تم مراجعتها واعتمادها من مجلس الدولة، مضيفا أنه تم خلال الاجتماع أيضا التأكيد على سرعة سداد المستحقات المتأخرة للشركات فى برنامج تحفيز الطيران عن عامى 2015 و2016.
وأشار إلى أنه تم سداد جزء من هذه المستحقات بعد مراجعة استمارات الطيران التى تقدمت بها الشركات، وذلك من قبل اللجنة المشكلة من وزارة السياحة وصندوق السياحة واتحاد الغرف السياحية ومراقب مالى من وزارة المالية، مضيفا أنه جار العمل على صرف مستحقات باقى الشركات التى قامت باستيفاء كافة المستندات المطلوبة منها، وجار مخاطبة الشركات التى لم تستوف مستنداتها.
وفيما يتعلق بالتسويق لمدينة شرم الشيخ، قال الوزير إنه تم الاتفاق مع بعض الشركات على تقديم برامج تحفيزية لها لجلب سياحة للمدينة من أسواق جديدة، وأنه جار العمل على وضع الخطة التسويقية للترويج لمدينة شرم الشيخ مع شركة الدعاية.
وقال راشد إنه تم تشكيل لجنة مصغرة تضم عددا من المستثمرين الذين يعملون فى شرم الشيخ؛ للتعاون مع الشركة فى وضع هذه الخطة، كما أشار إلى أنه سيتم إطلاق حملات ترويجية رقمية وإقامة العديد من الفعاليات فى مدينة شرم الشيخ لجذب السائحين من الأسواق القريبة منها.
وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء وجه بتفعيل بروتوكول التعاون بين وزارتى السياحة والآثار فيما يخص إدارة الخدمات الموجودة فى المناطق الأثرية.
السياحة
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