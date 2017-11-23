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عقـــارات
مدبولي: تسليم قطع أراضى المستثمر الصغير بالقاهرة الجديدة 3 ديسمبر
الخميس 23 نوفمبر 2017 11:01 ص
مصطفى مدبولى 2
أخر الأخبار
مصطفى مدبولى 2
بدور إبراهيم:
صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 3/12/2017، في تسليم قطع الأراضي للحاجزين بمنطقة المستثمر الصغير بالمدينة، وحتى يوم الإثنين الموافق 18/12/2017.
وقال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: يتم سداد استكمال الـ50 % من قيمة الأرض عند الاستلام، موضحاً أن التعامل يكون مع المخصص له الأرض فقط، مع إحضار أصل إخطار الحجز، وإحضار المستندات الخاصة بالشركة (سجل تجاري حديث + عقد تأسيس الشركة مختوم بختم الشركة + بطاقة ضريبية).
وأضاف المهندس مصطفى فهمي: سيتم يوم الأحد 3/12/2017 تسليم القطع من 1 : 15، وسيتم يوم الثلاثاء 5/12/2017 تسليم القطع من 16 : 30، وسيتم يوم الخميس 7/12/2017 تسليم القطع من 31 : 45، وسيتم يوم الأحد 10/12/2017 تسليم القطع من 46 : 60، وسيتم يوم الثلاثاء 12/12/2017 تسليم القطع من 61 : 85، موضحاً أنه تم تخصيص يومي الأحد 17/12/2017، والإثنين 18/12/2017، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.
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