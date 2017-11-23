الإسكان: طرح 1629 قطعة أرض مقابر بقنا الجديدة

طارق السباعى رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة

بدور إبراهيم



صرح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأنه سيتم طرح 1354 قطعة أرض مقبرة للمسلمين، و275 قطعة للمسيحيين، بمساحة 40 م2 للواحدة، بمدينة قنا الجديدة بنظام حق الانتفاع.



وقال السباعى: يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة قنا الجديدة، وتقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة، طبقاً للوارد بكراسة شروط الطرح للحجز، خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 3/12/2017، وحتى الأحد الموافق 17/12/2017، بجهاز المدينة فى مواعيد العمل الرسمية.



وبخصوص شروط الحجز، أضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: يشترط فى المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصاً طبيعياً (مواطن مصرى الجنسية)، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، ومن قاطني المدينة، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، وطبقاً للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة.



وأوضح السباعى أنه يمكن إتاحة مقابر للراغبين غير المقيمين بالمدينة، بضعف القيمة المحددة للمقيمين، وذلك في حالة توافر قطع أراضٍ، على أن تكون الأولوية لقاطني المدينة، والتخصيص بالقرعة العلنية اليدوية لمن تنطبق عليهم الشروط، والإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.



وفيما يتعلق بأسلوب السداد، أشار السباعى، إلى أن قيمة المقبرة لقاطني المدينة 15400 جنيه، يتم سداد مبلغ 7700 جنيه (دفعة حجز) مع استمارة الحجز، ويتم سداد باقى قيمة المقبرة عند الاستلام.