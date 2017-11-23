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نقل وملاحة
3 شركات تقدمت لإنشاء مصنع الترام بالإسكندرية
الخميس 23 نوفمبر 2017 10:50 ص
الترام
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الترام
المال ـ خاص
كشف المهندس مجدى الجابر، نائب رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، عن تلقى 3 عروض من شركات صينية ومجرية وأوكرانية، لإقامة مصنع وحدات الجر الكهربائى المعروفة باسم «الترام».
وأضاف لـ«المال»، على هامش مشاركته فى مؤتمر صحفى عقد أمس بعنوان «منتدى النقل الحضرى الثانى»، أن الهيئة كانت قد طرحت خلال الفترة الماضية مناقصة عالمية، واشترت 10 شركات كراسة الشروط، تقدم 3 منها فقط بعروض مالية وفنية، ومن المتوقع الانتهاء من دراستها خلال شهر.
وأوضح أن المشروع سيتم تمويله عبر قرض مسير، توفره الشركة الفائزة، على أن يتم سداده من الإيرادات.
وقال نائب رئيس الهيئة، إنه تم ترشيح 3 ورش مملوكة للهيئة فى الوقت الحالى، لإقامة المصنع عليها، وسيتولى فى بداية تشغيله تصنيع 30 وحدة جر كهربائى، إضافة إلى إعادة تأهيل وتطوير 89 وحدة تعمل فى الوقت الحالى.
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