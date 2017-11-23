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وزير الإسكان يتابع نسبة الإنجاز بوحدات العاصمة الإدارية
الخميس 23 نوفمبر 2017 10:15 ص
الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان
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الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان
بدور إبراهيم:
تابع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نسب تنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية فى المنطقة السكنية، التى تشرف الوزارة على تنفيذها بالعاصمة الادارية الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركات المقاولات العاملة فى المشروع، بهدف دفع عجلة التنفيذ خلال المرحلة المقبلة، وإزالة أى معوقات أمام الشركات المنفذة.
واستعرض الوزير، خلال اجتماعه مع الشركات العاملة بالمشروع، مشروعات الإسكان التى يتم تنفيذها، فى الحى الثالث بالعاصمة الإدارية، بإجمالى 24 ألفا و424 وحدة سكنية وتجارية، حيث جار تنفيذ 699 عمارة، بعدد 19 ألفا و992 وحدة سكنية، و328 فيلا و157 مبنى تاون هاوس بعدد 624 وحدة، و140 عمارة سكنى وتجارى بعدد 3360 وحدة سكنية و1120 وحدة تجارية .
وشدد وزير الإسكان على ضرورة أن تعمل جميع مواقع المشروع المحددة بالمرحلة العاجلة، على أكمل وجه، دون خلل فى أى مكان بهذه المواقع، مع زيادة أعداد العمالة، والمعدات، قائلا: "عاوز خلية نحل فى كل المواقع" لسرعة إنجاز هذه المرحلة .
وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تنمية وتطوير المدن، إن مساحة الحى الثالث تبلغ 1000 فدان، وينقسم إلى 8 مجاورات تشمل مناطق فيلات وتاون هاوس وعمارات سكنية ومناطق سكنية تجارية.
وأوضح أن إجمالى ما تم صرفه من تعويضات حتى الآن لشركات المقاولات بلغ نحو 270 مليون جنيه كدفعات تحت حساب التعويضات لشركات المقاولات العاملة فى المشروع، كما تم استعراض الموقف التنفيذى لكل شركة، وأشار المهندس عبدالمطلب ممدوح إلى أن نسبة الإنجاز الفعلية لعدد كبير من العمارات تعدت نسبة الإنجاز المستهدفة، وهو ما يؤكد أن الشركات تدرك أهمية هذا المشروع، وتسابق الزمن لإنجازه فى التوقيتات المحددة.
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