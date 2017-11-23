الخطيب : ثلثا الدعاية الانتخابية لقائمتي إهداء محبي النادي الأهلي

محمود الخطيب 55

أحمد صبرى



قال الكابتن محمود الخطيب، المرشح لرئاسة النادى الأهلى، إن ثلثي الدعاية الانتخابية لقائمتي هى إهداء محبي النادي، مؤكدا أنه فوجئ بكمية الإعلانات المنتشرة دون علمهم.



وأضاف فى لقاء تلفزيونى له مع برنامج "يحدث فى مصر" على قناة mbc مصر، أن انتشار الإعلانات بشكل كبير هدفه التعريف بالوجوه الشابه لعرض برامجها، مؤكدا أن هناك وجوها كثيرة من الشباب فى القائمة تحتاج للتعريف بنفسها.



وأشار إلى أنه تردد عن تحويله للنادى إلى "ملعب كرة قدم" شائعات انتخابية مثل شائعة الاستغناء عن الموظفين أو تخفيض رواتب الموظفين.