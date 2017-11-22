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رياضة
الخطيب: رئاستي للأهلي محاولة لرد الجميل
الأربعاء 22 نوفمبر 2017 10:47 م
محمود الخطيب
أخر الأخبار
محمود الخطيب
أحمد صبرى
قال الكابتن محمود الخطيب، المرشح لرئاسة النادى الأهلى، إن ترشحه لرئاسة النادى جاء محاولة لرد الجميل للنادى، مؤكدا أن هذا القرار استغرق وقتا طويلا لاتخاذه.
وأضاف فى أول لقاء تلفزيونى له مع برنامج "يحدث فى مصر" على قناة mbc مصر "أعلم تماما أن رئاسة النادى الأهلى ستقلل من رصيدي الشعبى، خاصة إذا أصدرت قرارات يرفضها البعض"، مشيرا إلى أنه يقبل أن يقل رصيده الشعبى مقابل خدمته للنادى.
النادي الأهلي
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