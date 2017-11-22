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اتصالات وتكنولوجيا
خبير معلومات: شركات الاتصال تعلم عن الشخص معلومات كثيرة
الأربعاء 22 نوفمبر 2017 09:36 م
باقات المحمول
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باقات المحمول
أحمد صبرى
قال الدكتور عادل عبدالمنعم، مدير مجموعة أمن المعلومات بوزارة الصناعة وخبير المعلومات، إن شركات الاتصال والمحمول تعلم عن المستخدم أكثر مما يعرفه عن نفسه، وذلك بتجميع بيانات الموقع والتجوال وصفحة التواصل الاجتماعي، وهى تجمعية كبيرة من المعلومات يمكن استخدامها فى أغراض عديدة.
وأكد عبدالمنعم فى لقائه على قناة الحياة ببرنامج الحياة اليوم، أنه لا يوجد أى نظام تقنى تصل فيه درجة الخصوصية لـ100%، وهو ما جعل مجلس النواب بصدد الدخول فى مناقشات لإصدار قوانين تحمي خصوصية المستهلكين.
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